SEVENTEEN、日本4thシングル「消費期限」リリース決定＆タイトル曲の先行配信がスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「消費期限」は、NHK夜ドラ『未来の私にブッかまされる!?』主題歌

SEVENTEENが、日本4thシングル「消費期限」を11月27日にリリースすることが決定した。

11月11日0時に今回のシングルのロゴと共にオフィシャルフォトが公開され「消費期限」の発売を告知。同時に、NHK夜ドラ『未来の私にブッかまされる!?』の主題歌としてオンエア中のタイトル曲「消費期限」の先行配信がスタートとなった。

今回発表されたロゴは、感情の消費期限を溶けたハートで表現しており、忙しい日常に疲れた現代人の心を象徴的に表している。

10月14日に発売されたSEVENTEENの最新ミニアルバム『SPILL THE FEELS』は、発売初週(集計期間:10月14日~20日)に計316万611枚のセールスを記録。2024年に発売されたK-POPアルバムの中で最も多い初動販売枚数(発売直後1週間のアルバム販売量)となっている。

なお、SEVENTEENは、10月12日・13日に韓国で行われたコンサートを皮切りに『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』を開催中。米国ツアーは10公演中9公演が完売。日本では、11月29日・30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演から4都市10公演のドーム公演が予定されている。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

リリース情報

2024.10.15 ON SALE

MINI ALBUM『SPILL THE FEELS』

※韓国発売日は10月14日

2024.11.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「消費期限」

2024.11.27 ON SALE

SINGLE「消費期限」

ドラマ『未来の私にブッかまされる!?』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/ts/Z58K32PY93/

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』の詳細はこちら

https://www.seventeen-17.jp/statics/2024_tour_right_here

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/