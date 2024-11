“時計以外”のライフスタイルグッズ！G-SHOCK PRODUCTS「STASH×CASIO / LOGO COLLECTION」

“G-SHOCK PRODUCTS”から、カシオ時計事業50周年を記念し、「STASH×CASIO / LOGO COLLECTION」と題したアパレル・雑貨のコレクションをCASIOオンラインストア及びBEAMS(ビームス)公式サイトにて、2024年11月15日(金)に発売します。

G-SHOCK PRODUCTS「STASH×CASIO / LOGO COLLECTION」

“G-SHOCK PRODUCTS”から、カシオ時計事業50周年を記念し、「STASH×CASIO / LOGO COLLECTION」と題したアパレル・雑貨のコレクションをCASIOオンラインストア及びBEAMS(ビームス)公式サイトにて、2024年11月15日(金)に発売。

“G-SHOCK PRODUCTS”は、“G-SHOCK”を長年愛用しているファンのみならず、これまでなじみのなかった方たちに向けて、時計以外の製品を通じブランドのアイデンティティを表現するプロジェクトです。

今回、カシオ時計事業50周年を記念し、過去に“G-SHOCK”とコラボレーションするなどカシオと親交が深い、グラフィティアート界のレジェンドSTASHが特別に描き下ろした「CASIO」ロゴのグラフィティを使用したアパレル・雑貨を全5型リリースします。

STASHらしさ溢れるタギングやカラーリングを落とし込んだグラフィックを随所に配しており、“G-SHOCK”を中心にストリートカルチャーに寄り添ってきたカシオの歴史を感じさせるコレクションです。

■STASHプロフィール

1980年代初頭に起こったマンハッタン・イーストヴィレッジ界隈のグラフィティシーンの中心人物であり、ニューヨークを拠点に活動を続けるグラフィティアート界のレジェンドのひとり。

■商品詳細(11月15日発売)

【STASH×CASIO / LOGO T-SHIRT】

価格 :7,700円(税込)

サイズ:M、L、XL

STASH×CASIO / LOGO T-SHIRT WHITE

STASH×CASIO / LOGO T-SHIRT NAVY

STASHらしさ溢れるグラフィックをフロント左胸とバックにそれぞれ配置したTシャツ。

ボディはブランド定番のオリジナルボディを採用し、ブルーを基調にしたグラフィックが映えるホワイト・ネイビーの2色を展開。

適度にハリのあるルーズシルエットがストリートファッションに落とし込みやすいアイテムです。

【STASH×CASIO / LOGO HOODIE】

価格 :19,800円(税込)

サイズ:M、L、XL

STASH×CASIO / LOGO HOODIE

STASH描き下ろしのアニバーサリーなグラフィックをフロントとバックにそれぞれ配置したフーディ。

ボディはブランド定番のオリジナルボディを採用し、ブルーを基調にしたグラフィックが映えるネイビーの1色展開。

適度な肉厚の生地にルーズなシルエットがストリートファッションとの相性が良いアイテムです。

【STASH×CASIO / LOGO GAME SHIRTS】

価格 :14,300円(税込)

サイズ:M、L、XL

STASH×CASIO / LOGO GAME SHIRTS

STASHらしさ溢れるグラフィックをフロントに大胆に配置したゲームシャツ。

左胸には彼の特徴的なロゴをサンプリングしたオリジナルロゴをプリントしスポーティさを表現。

ブランドオリジナルのボディは肉厚でありながらも速乾性も兼ね備えた滑らかな質感の生地を採用。

ベーシックなシルエットのためストリートファッションのみならず様々なテイストにマッチするアイテムです。

【STASH×CASIO / LOGO MUFFLER】

価格 :7,150円(税込)

サイズ:FREE

STASH×CASIO / LOGO MUFFLER

STASH描き下ろしのオリジナルのグラフィックやCマークを編みで表現したマフラー。

ブルーとネイビーを基調とした綺麗な発色でストリートテイスト溢れるアイテムです。

【STASH×CASIO / LOGO BEANIE】

価格 :4,400円(税込)

サイズ:FREE

STASH×CASIO / LOGO BEANIE

STASH描き下ろしのグラフィックを編みで大胆に表現したビーニー。

マフラーと共生地を採用しており、こちらもストリートのテイストを感じさせるアイテムです。

■VISUAL

STASH×CASIO / LOGO COLLECTION VISUAL 1

STASH×CASIO / LOGO COLLECTION VISUAL 2

STASH×CASIO / LOGO COLLECTION VISUAL 3

STASH×CASIO / LOGO COLLECTION VISUAL 4

STASH×CASIO / LOGO COLLECTION VISUAL 5

STASH×CASIO / LOGO COLLECTION VISUAL 6

■販売詳細

発売日時 : 11月15日(金)12:00発売

WEBサイト: https://gshock.casio.com/jp/lifestyle/

販売 : CASIOオンラインストア

https://www.casio.com/jp/watches/gshock/lifestyle/

BEAMS(ビームス)公式サイト

https://www.beams.co.jp/

販売元 : カシオ計算機

