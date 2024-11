イミロアは、同社が運営するブランディング/マーケティング支援プラットフォーム「プロット」にて、「丸りおな セルフプロデュースフォトエッセイ制作」プロジェクトを開始します。

プロット「丸りおな セルフプロデュースフォトエッセイ制作」プロジェクト

イミロアは、同社が運営するブランディング/マーケティング支援プラットフォーム「プロット」にて、「丸りおな セルフプロデュースフォトエッセイ制作」プロジェクトを開始。

■丸りおな プロジェクトへの想い

2024年26歳になり、20代も後半になった事で、少しは成長した素の私、自分の思っている事を表現できる、強くなった自分を、ファンの皆様、家族、友達、応援してくれる人たちに届けたいと思っています。

俳優として、意外だと思われるかもしれない、私の素顔、姿を表現し、自らの殻をさらに突き破ることで、見てくださる人たちを笑顔にし、元気になってもらい私自身も成長したいと思います。

詳しいインタビュー内容や、その模様は、11月11日から公開中です。

■応援購入商品について

制作を予定している「フォトエッセイ」はもちろんのこと、丸りおな本人がオススメ、案内する「横浜ツアー」や、丸りおなが使用した「私物」なども販売し、その応援金額で、フォトエッセイを作ります。

応援購入商品イメージ

※プラチナムゴルフ部でのシーン

■プロジェクト概要

プロジェクト名: [ 丸りおな ] セルフプロデュースで、初めてのフォトエッセイを作りたい

期間 : 2024年11月11日〜2024年12月31日(予定)

URL : https://dplot.net/project/166910/

リターン(税込): 本人使用私物(帽子、手袋、小物入れなど) 50,000円

フォトエッセイ(1冊) 4,000円

丸りおなを広告塔に使う権利(ポスターなど) 1,000,000円

など

■丸りおな

1998年8月1日生まれ。

神奈川県出身。

2017年〜アイドルグループ「Needs」のセンターとして活動。

2019年に同グループを卒業。

その後、舞台や映画、テレビなど幅広く芝居を中心に活動。

現在は「おたからや」イメージガールや「神奈川県オールトヨタ販売店」アンバサダーを務めている。

横浜元町にて1日警察署長を行ったり、「元町イルミネーション」点灯式に出演したりと地元横浜を盛り上げる活動も積極的に行っている。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 丸りおながオススメ、案内する「横浜ツアー」も!プロット「丸りおな セルフプロデュースフォトエッセイ制作」プロジェクト appeared first on Dtimes.