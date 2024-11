村田康介・梅本まどかの車両にロゴを掲出！BIGLOBE「フォーラムエイト・ラリージャパン2024」参戦

BIGLOBEは、インターネットとテクノロジーを活用した運転技術向上の取り組み(注1)において協力するウェルパインモータースポーツの「フォーラムエイト・ラリージャパン2024(注2)」参戦にあたり、参戦車両にBIGLOBEロゴを掲出します。

クルー :村田康介選手/梅本まどか選手

車両 :トヨタGRヤリス

車両番号 :46

参戦クラス:JRCar1クラス

今回ロゴを掲出するのは、村田康介選手/梅本まどか選手の車両で、昨年のフォーラムエイト・ラリージャパン2023においてクラス2位に入賞した実力を誇ります。

2024年の大会でも好成績が期待されます。

村田康介選手(左)と梅本まどか選手(右)

(注1)

BIGLOBEが全日本ラリー選手権に参戦する長尾綱也選手を支援

〜環境にやさしい運転技術向上トレーニングを通信面でサポート〜

BIGLOBEが全日本ラリー選手権に参戦する長尾綱也選手を支援

(注2)

世界ラリー選手権(WRC)の一環として日本で開催される国際的な自動車の競技イベント

https://rally-japan.jp/

