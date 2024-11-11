【KinKi Kids】 年末年始に京セラドームでコンサート開催を発表 1月中旬には東京ドームで開催
11日、KinKi Kidsがコンサート『KinKi Kids Concert 2024-2025 DOMOTO』を大阪・京セラドーム大阪で12月31日（火）、1月1日（祝・水）の2日間、東京ドームで1月12日（日）、1月13日（祝・月）の2日間開催することを公式HP特設サイトで発表しました。
チケットの受付は11月12日（火）12時〜18日（月）23時59分までの1次抽選と11月27日（水）12時〜12月1日（日）23時59分までの2次抽選が行われます。
＜ライブ情報＞
『KinKi Kids Concert 2024-2025 DOMOTO』
大阪・京セラドーム大阪
2024年12月31日（火）18:00開演
2025年1月1日（水・祝）17:00開演
東京・東京ドーム
2025年1月12日（日）18:00開演
2025年1月13日（月・祝）17:00開演
【チケット情報】
チケット料金：11,000円（税込／全席指定）
チケット受付期間（抽選）
1次抽選受付：11月12日（火）12:00〜11月18日（月）23:59まで
2次抽選受付：11月27日（水）12:00〜12月1日（日）23:59まで
【担当：芸能情報ステーション】