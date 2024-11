ドランクドラゴン塚地武雅、ENHYPENとGLAY・JIROとの記念写真公開「すごく豪華」！

お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が10日、自身の公式Xを更新し、ENHYPENのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN』の埼玉・ベルーナドーム公演に訪れたことを報告した。塚地は「#ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN 招待していただきました!」と投稿し、ENHYPENのカリスマ溢れるステージの魅力を称賛。「バラエティーで共演した時の仲良くワチャワチャした愛嬌たっぷりのメンバーの姿とは180度違って、カリスマ溢れるステージでカッコいいのなんのって…。両面の魅力ハンパない!最高でした!」と感動を伝えた。さらに、終演後にENHYPENのメンバーから「塚地さん、一緒に写真撮りましょう!」と声をかけられたエピソードを紹介し、GLAY・JIROとも一緒に撮影したことを報告。「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」と写真を喜ぶ様子を伝えた。最後には「毎回楽しい収録をしてますので今後もお楽しみに!明日のカムバも楽しみ!」と締めくくった。この投稿にはユーザーから「ジロー君がメンバーのよう!!ファミリーですね!!」「塚地さん、素敵な写真アップありがとうございます JIROさんも一緒だったんですねー嬉しいです」「もうファミリーですね」といった反応が寄せられている。#塚地武雅#ENHYPEN