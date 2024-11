Mrs. GREEN APPLEが「Best Artists」に選出！Amazon Musicが2024年ジャンル別ランキングを発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「BEST OF 2024 K-POP」にaespa、「BEST OF 2024 Viral Hits」にこっちのけんとが選出!

Amazon Musicは、2024年の振り返りとして、日本国内のAmazon.co.jpにおけるCD売上枚数と、Amazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を合算し集計したランキング「Best of 2024 Best Artists」を発表した。

また、Amazon Musicのキュレーターが選定する「BEST OF 2024 J-POP」「BEST OF 2024 K-POP」「BEST OF 2024 ANIME」「BEST OF 2024 ViRtual Artists」「BEST OF 2024 Viral Hits」「BEST OF 2024 J-Rock」「BEST OF 2024 J-Hip Hop」「BEST OF 2024 Breakthrough Artists」の計8部門のジャンル別ランキングも発表。それぞれのランキングに基づいて楽曲を編成された計9本のプレイリストが、11月11日より配信開始となった。

総合ランキング「BEST OF 2024 Best Artists」のトップには Mrs. GREEN APPLEがランクイン。J-POP部門「BEST OF 2024 J-POP」にはOfficia 髭男dism、K-POP部門の「BEST OF 2024 K-POP」にはaespaがトップにランクインするなど、各ジャンルにおいて2024年を席巻したアーティストが選ばれる結果となった。

なお、「BEST OF 2024 Best Artists」「BEST OF 2024 J-POP」「BEST OF 2024 K-POP」は、期間限定(2024年11月11日~2024年12月15日)で、Amazon.co.jpのアカウントを持つのすべての人がオンデマンドで楽しめる。

「BEST OF 2024 Anime」「BEST OF 2024 J-Rock」をはじめとした計6部門のプレイリストは、Amazon.co.jpのアカウントを持つすべての人が楽しめるが、Amazon Music Unlimiteに登録の人以外はシャッフル再生となる。

■BEST OF 2024 Best Artists

「BEST OF 2024 Best Artists」トップはMrs. GREEN APPLE。2024年は5ヵ月連続リリースをするなど、一年を通して話題となっていた。

■BEST OF 2024 Best of J-POP

「BEST OF 2024 J-POP」は、Official髭男dism。3年ぶりとなるアルバム『Rejoice』を発表し、同タイミングでAmazon Musicでは、本人達による楽曲解説入りプレイリスト「B-Side: Tokyo Crossing」を配信した。

■BEST OF 2024 K-POP

「BEST OF 2024 K-POP」は、aespa。2024年リリースされたアルバム『Armageddon』は、「Billboard JAPAN Hot 100」と「Billboard 200」にチャートイン。アルバムタイトル曲のひとつである「Supernova」は、Melonチャート20年の歴史を書き換え、連続15週1位の最長記録を打ち立てた。

■BEST OF 2024 ANIME

「BEST OF 2024 ANIME」は、テレビアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』のオープニングテーマである、Creepy Nutsによる「Bling-Bang-Bang-Born」。2024年1月7日に配信されて以来、通称「BBBB ダンス」がSNSなどで流行。配信開始からわずか7週間で「Billboard JAPAN」におけるストリーミング1億回再生を突破するなど、老若男女問わず幅広いオーディエンスに支持される楽曲となった。

■BEST OF 2024 ViRtual Artists

「BEST OF 2024 ViRtual Artists」を飾るのは、2024年上半期に続き2回連続の受賞となる星街すいせい。楽曲「ビビデバ」が大きなバズを生んだのはもちろん、2024年後半にかけて開催予定のライブツアーの発表が大変反響を呼んでいる。

■BEST OF 2024 Viral Hits

「BEST OF 2024 Viral Hits」は、こっちのけんと。「はいよろこんで」がリリースされるや否や、日本のみならずアジア各国でバズを生むなど、インターナショナルヒットとなった。

■BEST OF 2024 J-Rock

「BEST OF 2024 J-Rock」は、ONE OK ROCK。劇場版第4作『キングダム 大将軍の帰還』の主題歌「Delusion:All」が話題となった。ボーカルTakaの特徴的な高音ボイスとバンドの壮大な演奏が相まって、映像作品の世界観にパーフェクトマッチとなっている。

■BEST OF 2024 J-Hip Hop

「BEST OF 2024 J-Hip Hop」は、BAD HOP。2月の東京ドーム公演をもって解散となった川崎を拠点とするヒップホップグループは、年初にラストアルバムのリリースなどで話題を呼び、2024年を通して楽曲がヒットするなど、その人気を見せつけた。

■BEST OF 2024 Breakthrough Artists

「BEST OF 2024 Breakthrough Artists」は、沖縄出身のシンガーソングライター安次嶺希和子。2024年6月にEP『抱擁』をリリースし、その浮遊感を誘う特徴的な歌声とメロディー・楽器が生み出す独特な世界観でリスナーを魅了した。

