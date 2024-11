WEST.が今年7月から8月にかけて行った、デビュー10周年を記念したドームツアー<WEST. DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜>のLIVE Blu-ray & DVDを12月18日に発売することが決定した。全46曲、3時間を超える本ライブは、WEST.の10年の軌跡であり、彼らを支えてくれる全てのファンへの感謝を届けるグループ史上最大で最高のエンターテイメント。泣いて笑って大声で叫んで、会場のファンと一丸となって作り上げた渾身のドームツアーから、記念すべき桐山照史35歳の誕生日でもある、ツアーファイナルの8月31日 東京ドーム公演の模様を完全収録。

LIVE Blu-ray & DVD『WEST. DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜』



2024.12.18 Release▪️初回盤(Blu-ray / DVD共通)【3Blu-ray+CD】LCXN-0206〜0209\8,000(税込)【3DVD+CD】LCBN-0370〜0373\8,000(税込)・4枚組・スペシャルフォトブックパッケージ・48Pブックレット・特典映像MC COLLECTIONOVERTURE -Director’s Cut-・LIVE CD(全10曲)LIVE SELECTION -2024.08.31 TOKYO DOME-▪️通常盤(Blu-ray)【2Blu-ray】LCXN-0210〜0211\6,400(税込)・2枚組・ポストカード2枚封入・特典映像TOUR DOCUMENTARY▪️通常盤(DVD)【2DVD】LCBN-0374〜0375\6,400(税込)・2枚組・ポストカード2枚封入・特典映像TOUR DOCUMENTARY▪️収録内容【DISC1(初回盤)】OVERTURE証拠AWARDToxic LoveSummer Dreamerズンドコ パラダイスWe are WEST!!!!!!!(10th Anniversary Version)INTERBeautifulアカツキサムシング・ニューきみへのメロディー〈UNIT AWARD〉ONI-CHAN / 乗り越しラブストーリー / GOD DAMN / Terrible / Lovely Xmasあなたへまぁいっか!MC・tenBIRTHDAY SURPRISEしらんけど〈AmBitious〉Reach for the sky / 関西アイランドSCARS絶体絶命YSSB【DISC2(初回盤)】INTERええじゃないかジパング・おおきに大作戦バリ ハピ人生は素晴らしいおーさか☆愛・EYE・哀プリンシパルの君へでっかい愛ホメチギリスト喜努愛楽Big Shot!!AS ONEしあわせの花INTERFATEINTER間違っちゃいない。超きっと大丈夫ハートアンジョーヤリーナ●ENCOREMake a Wish!! 〜世界中が愛してる〜Unlimitedバンバンッ!!あかさたなららら●W ENCORETomorrow【DISC3(初回盤)】●SPECIAL REEL・MC COLLECTION・OVERTURE -Director’s Cut-【DISC4(初回盤)】●LIVE CD(全10曲)・LIVE SELECTION -2024.08.31 TOKYO DOME-証拠BeautifulアカツキきみへのメロディーしらんけどYSSB間違っちゃいない。超きっと大丈夫あかさたならららTomorrow【DISC1(通常盤)】OVERTURE証拠AWARDToxic LoveSummer Dreamerズンドコ パラダイスWe are WEST!!!!!!!(10th Anniversary Version)INTERBeautifulアカツキサムシング・ニューきみへのメロディー〈UNIT AWARD〉ONI-CHAN / 乗り越しラブストーリー / GOD DAMN / Terrible / Lovely Xmasあなたへまぁいっか!MC・tenBIRTHDAY SURPRISEしらんけど〈AmBitious〉Reach for the sky / 関西アイランドSCARS絶体絶命YSSBINTERええじゃないかジパング・おおきに大作戦バリ ハピ人生は素晴らしいおーさか☆愛・EYE・哀プリンシパルの君へでっかい愛ホメチギリスト喜努愛楽Big Shot!!AS ONEしあわせの花INTERFATEINTER間違っちゃいない。超きっと大丈夫ハート【DISC2(通常盤)】アンジョーヤリーナ●ENCOREMake a Wish!! 〜世界中が愛してる〜Unlimitedバンバンッ!!あかさたなららら●W ENCORETomorrow●SPECIAL REELTOUR DOCUMENTARYTotal Time初回盤(Blu-ray / DVD共通)DISC1:約108分DISC2:約86分DISC3:約80分通常盤(Blu-ray / DVD共通)DISC1:約144分DISC2:約146分