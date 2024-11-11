WEST.、デビュー10周年記念ドームツアーの映像作品発売決定
WEST.が今年7月から8月にかけて行った、デビュー10周年を記念したドームツアー＜WEST. DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜＞のLIVE Blu-ray & DVDを12月18日に発売することが決定した。
◆ダイジェスト映像
全46曲、3時間を超える本ライブは、WEST.の10年の軌跡であり、彼らを支えてくれる全てのファンへの感謝を届けるグループ史上最大で最高のエンターテイメント。泣いて笑って大声で叫んで、会場のファンと一丸となって作り上げた渾身のドームツアーから、記念すべき桐山照史35歳の誕生日でもある、ツアーファイナルの8月31日 東京ドーム公演の模様を完全収録。
通常盤には、10年の想いを乗せた感動の“TOUR DOCUMENTARY”が収録される。
LIVE Blu-ray & DVD『WEST. DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜』
▪️初回盤（Blu-ray / DVD共通）
【3Blu-ray+CD】
LCXN-0206〜0209
\8,000（税込）
【3DVD+CD】
LCBN-0370〜0373
\8,000（税込）
・4枚組
・スペシャルフォトブックパッケージ
・48Pブックレット
・特典映像
MC COLLECTION
OVERTURE -Director’s Cut-
・LIVE CD（全10曲）
LIVE SELECTION -2024.08.31 TOKYO DOME-
▪️通常盤（Blu-ray）
【2Blu-ray】
LCXN-0210〜0211
\6,400（税込）
・2枚組
・ポストカード2枚封入
・特典映像
TOUR DOCUMENTARY
▪️通常盤（DVD）
【2DVD】
LCBN-0374〜0375
\6,400（税込）
・2枚組
・ポストカード2枚封入
・特典映像
TOUR DOCUMENTARY
▪️収録内容
【DISC1（初回盤）】
OVERTURE
証拠
AWARD
Toxic Love
Summer Dreamer
ズンドコ パラダイス
We are WEST!!!!!!!(10th Anniversary Version)
INTER
Beautiful
アカツキ
サムシング・ニュー
きみへのメロディー
〈UNIT AWARD〉ONI-CHAN / 乗り越しラブストーリー / GOD DAMN / Terrible / Lovely Xmas
あなたへ
まぁいっか！
MC
・ten
BIRTHDAY SURPRISE
しらんけど
〈AmBitious〉Reach for the sky / 関西アイランド
SCARS
絶体絶命
YSSB
【DISC2（初回盤）】
INTER
ええじゃないか
ジパング・おおきに大作戦
バリ ハピ
人生は素晴らしい
おーさか☆愛・EYE・哀
プリンシパルの君へ
でっかい愛
ホメチギリスト
喜努愛楽
Big Shot!!
AS ONE
しあわせの花
INTER
FATE
INTER
間違っちゃいない。
超きっと大丈夫
ハート
アンジョーヤリーナ
●ENCORE
Make a Wish!! 〜世界中が愛してる〜
Unlimited
バンバンッ!!
あかさたなららら
●W ENCORE
Tomorrow
【DISC3（初回盤）】
●SPECIAL REEL
・MC COLLECTION
・OVERTURE -Director’s Cut-
【DISC4（初回盤）】
●LIVE CD（全10曲）
・LIVE SELECTION -2024.08.31 TOKYO DOME-
証拠
Beautiful
アカツキ
きみへのメロディー
しらんけど
YSSB
間違っちゃいない。
超きっと大丈夫
あかさたなららら
Tomorrow
【DISC1（通常盤）】
OVERTURE
証拠
AWARD
Toxic Love
Summer Dreamer
ズンドコ パラダイス
We are WEST!!!!!!!(10th Anniversary Version)
INTER
Beautiful
アカツキ
サムシング・ニュー
きみへのメロディー
〈UNIT AWARD〉ONI-CHAN / 乗り越しラブストーリー / GOD DAMN / Terrible / Lovely Xmas
あなたへ
まぁいっか！
MC
・ten
BIRTHDAY SURPRISE
しらんけど
〈AmBitious〉Reach for the sky / 関西アイランド
SCARS
絶体絶命
YSSB
INTER
ええじゃないか
ジパング・おおきに大作戦
バリ ハピ
人生は素晴らしい
おーさか☆愛・EYE・哀
プリンシパルの君へ
でっかい愛
ホメチギリスト
喜努愛楽
Big Shot!!
AS ONE
しあわせの花
INTER
FATE
INTER
間違っちゃいない。
超きっと大丈夫
ハート
【DISC2（通常盤）】
アンジョーヤリーナ
●ENCORE
Make a Wish!! 〜世界中が愛してる〜
Unlimited
バンバンッ!!
あかさたなららら
●W ENCORE
Tomorrow
●SPECIAL REEL
TOUR DOCUMENTARY
Total Time
初回盤（Blu-ray / DVD共通）
DISC1：約108分
DISC2：約86分
DISC3：約80分
通常盤（Blu-ray / DVD共通）
DISC1：約144分
DISC2：約146分
関連リンク
◆WEST. オフィシャルYouTubeチャンネル
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◆WEST. オフィシャルTikTok