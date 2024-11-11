FUJIWARA原西孝幸も参加！OAナイン『大西ライオン＆よしもと芸人 ライオンズカップ2025新春特別編』
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OAナイン『大西ライオン＆よしもと芸人 ライオンズカップ2025新春特別編』
日時 ： 2025年1月12日(日)
場所 ： 千葉国際カントリークラブ
所在地： 〒297-0231 千葉県長生郡長柄町山之郷754-32
URL ： https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/152.html
参加芸人・タレント：
(1)大西ライオン (2)FUJIWARA原西孝幸 (3)大山英雄 (4)ココリコ遠藤章造
(5)東京ダイナマイト松田大輔 (6)天竺鼠 瀬下豊 (7)5GAPクボケン
(8)ちぇす若松弘樹 (9)ラフ次元 梅村賢太郎 (10)YUTARO (11)ゴルフ長津
(12)福留孝介(元プロ野球選手) (13)太田宏介(元Jリーガー)
(14)南出仁寛(ドラゴンプロ)
(15)トータルテンボス藤田憲右 (16)トータルテンボス大村朋宏
(※参加者は急遽変更となる可能性がございます。)
参加チケット購入URL： https://lionscup.jp/
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