OAナインが、『大西ライオン&よしもと芸人 ライオンズカップ2025新春特別編』をサポートします。

OAナイン『大西ライオン&よしもと芸人 ライオンズカップ2025新春特別編』

日時 : 2025年1月12日(日)

場所 : 千葉国際カントリークラブ

所在地: 〒297-0231 千葉県長生郡長柄町山之郷754-32

URL : https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/152.html

参加芸人・タレント:

(1)大西ライオン (2)FUJIWARA原西孝幸 (3)大山英雄 (4)ココリコ遠藤章造

(5)東京ダイナマイト松田大輔 (6)天竺鼠 瀬下豊 (7)5GAPクボケン

(8)ちぇす若松弘樹 (9)ラフ次元 梅村賢太郎 (10)YUTARO (11)ゴルフ長津

(12)福留孝介(元プロ野球選手) (13)太田宏介(元Jリーガー)

(14)南出仁寛(ドラゴンプロ)

(15)トータルテンボス藤田憲右 (16)トータルテンボス大村朋宏

(※参加者は急遽変更となる可能性がございます。)

参加チケット購入URL: https://lionscup.jp/

OAナインが、『大西ライオン&よしもと芸人 ライオンズカップ2025新春特別編』をサポート!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post FUJIWARA原西孝幸も参加!OAナイン『大西ライオン&よしもと芸人 ライオンズカップ2025新春特別編』 appeared first on Dtimes.