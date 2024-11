毎週末80％還元！レジンコミックス「講談社のコミック作品配信スタート記念キャンペーン」

レジンエンターテインメントの電子書籍サービスレジンコミックスは、講談社のコミック作品の配信スタートを記念して2024年11月16日(土)から12月8日(日)の期間中に「☆毎週末80%還元☆講談社のコミック作品配信スタート記念キャンペーン」を開催します!

レジンエンターテインメントの電子書籍サービス「レジンコミックスは、講談社のコミック作品の配信スタートを記念して2024年11月16日(土)から12月8日(日)の期間中に「☆毎週末80%還元☆講談社のコミック作品配信スタート記念キャンペーン」を開催。

【☆毎週末80%還元!☆講談社のコミック作品配信スタート記念キャンペーン!】

● キャンペーン概要:

週末(土曜日・日曜日)にポイントで購入した講談社のコミック作品の購入額の80%を翌月曜日から金曜日までに順次ポイント還元します。

● 開催期間:

※ポイントの有効期限は、各週付与から7日間となります。

1週目

■ 対象となる購買期間:11月16日(土)00:00〜11月17日(日)23:59

■ 還元 :11月18日(月)〜11月22日(金)

2週目

■ 対象となる購買期間:11月23日(土)00:00〜11月24日(日)23:59

■ 還元 :11月25(月)〜11月29日(金)

3週目

■ 対象となる購買期間:11月30日(土)00:00〜12月1日(日)23:59

■ 還元 :12月2日(月)〜12月6日(金)

4週目

■ 対象となる購買期間:12月7日(土)00:00〜12月8日(日)23:59

■ 還元 :12月9日(月)〜12月13日(金)

● 対象ジャンル:

講談社のコミック作品 ※一部対象外の作品があります

● 注意事項:

・このキャンペーンで作品購入後に還元されるポイントの有効期限は、各週付与から7日間となります。

・購入時に使用したポイントは有償・無償関わらず還元の対象となります。

・このサービスにおけるコンテンツの購入時の支払手段はポイントです。

またその内訳は下記の通りとなっています。

└・ポイント:コンテンツ購入時の支払手段です。

コンテンツ購入時にポイントが不足している場合はポイントを購入(チャージ)が必要です。

購入したポイントの有効期限は180日間です。

・ボーナスポイント:ポイント購入時またはイベントを通じて支給される無償ポイントです。

有効期限は90日間です。

・マイレージ:ポイント購入時に無償で支給されます。

「マイレージ利用ポイント商品」購入時にマイレージ分の割引を受けることができます。

有効期限は90日です。

・取得したポイント・ボーナスポイント・マイレージはレジンコミックスでのみ利用できます。

・ポイント付与額は小数点以下第一位を切り上げて計算します。

・サイト内の商品価格は全て消費税10%を含む税込価格です。

・ポイントは日本でのみ利用できます。

・予告なく対象作品が変動する可能性があります。

・キャンペーン更新直後はアクセスが集中する可能性があります。

ページが正常に表示されていない場合は時間をおいて再度アクセスしてください。

・このキャンペーンは、予告なく変更または終了する場合があります。

【レジンコミックス 初回ポイント購入者限定で最大58%割引実施中!】

● キャンペーン概要:

「レジンコミックス」で初めてポイントを購入される方はポイント購入が最大58%割引となります。

● 割引内容:

初回ポイント購入時最大58%割引

● 注意事項:

・58%と記載のあるポイントは、サイト右上のプレゼントアイコン>Myプレゼント>マイレージの順に遷移し、1,000円分のマイレージ獲得後(割引適用後)に購入可能です。

・取得したポイント、ボーナスポイント、マイレージはレジンコミックスでのみ利用できます。

・ポイントチャージ時に獲得したポイントの有効期限は180日、ボーナスボーナスポイント及びマイレージの有効期限は90日です。

・ポイント付与額は小数点以下第一位を切り上げて計算します。

・サイト内の商品価格は全て消費税10%を含む税込価格です。

・ポイントは日本でのみ利用できます。

