¼òÊÆ¡ÖÇòÄá¶Ó¡× ¶äºÂ¥Ó¥ëÅ·¶õÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï 18²óÌÜ¡¢ÍèÇ¯À½ÉÊ²½¤Ø ÇòÄá¼òÂ¤
ÇòÄá¼òÂ¤¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¼«¼Ò¥Ó¥ë²°¾å¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¡ÖÅ·¶õÇÀ±à¡×¤Ç10·î30Æü¤Ë¼òÊÆ¡ÖÇòÄá¶Ó¡×¤Î°ð´¢¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¹¬¤¤Á°Æü¤«¤é¤Î¹ß±«¤âºî¶È³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤ä¤ß¡¢¼Ò°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤éÌó30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö2024 Miss SAKE¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÆîÐÒÎ¤¤µ¤ó¡ÊÂçºå¡¦¼Ì¿¿±¦¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄÅÅÄÊþ²Â¤µ¤ó¡ÊµþÅÔ¡¦Æ±º¸¡Ë¤â±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¡£º£¸å¤Ï¼ý³Ï¤·¤¿¼òÊÆ¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò»Å¹þ¤ß¡¢ÍèÇ¯¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¶äºÂ¤«¤éÆüËÜ¼òÊ¸²½¤ò¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ç07Ç¯¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£Íâ08Ç¯¤ËÃÏ¾åÌó30m¤ÎÅìµþ»Ù¼Ò²°¾å¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤òÂ¤À®¡£¸½ºß¤ÏºîÉÕÌÌÀÑÌó110Ö¤Ç¼òÊÆ50ÔÁ°¸å¡ÊÌâÉÕ¤¡Ë¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê°ðºî¤ËÈæ¤Ù¤ÆÅÚ¤Î¿¼¤µ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¿å²¹¤ÎÄ´À°¤ä¤³¤Þ¤á¤Ê¿å¤ÎÊä½¼¡¢±ÉÍÜ¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¹©É×¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
18²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢Åìµþ»Ù¼Ò±Ä¶È¥µ¥Ý¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê½÷À7¿Í¡¢ÃËÀ1¿Í¡Ë¤¬Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ±¿±Ä¡£5·î²¼½Ü¤ÎÅÄ¿¢¤¨¸å¤Ë½é´ü¤ÎÀ¸°éÉÔÎÉ¤¬¸«¤é¤ì¡¢Á´7¶è²èÃæ4¶è²è¤Ç¿¢¤¨Ä¾¤·¤¹¤ë¤Ê¤É°Àï¶ìÆ®¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢7¡Á8·î¤ÎÌÔ½ë¡¦»Ä½ë¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¸°é¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¡¢¡Ö²¿¤È¤«ÎÉ¤¤ºîÊÁ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¡£¤Ê¤ª10·î30Æü¤ÏÀ¸°é¤¬½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿4¶è²è¤òÀè¤Ë°ð´¢¤ê¤·¡¢»Ä¤ê3¶è²è¤Ï¸åÆü¤Ë¼ý³Ï¤¹¤ë¡£
º£¸å¤Ï11·î13Æü¤Î¹òÊª¸¡ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ë»Å¹þ¤àÍ½Äê¡£ºòÇ¯»ºÊÆ¤Ï¡ÖÇòÄá æÆ±À ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¶äºÂÅ·¶õÇÀ±à ÇòÄá¶Ó¡×¡Ê500㎖ÉÓ¡¢ÀÇÊÌ1Ëü700±ß¡Ë¤È¤·¤Æ40ËÜ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡Ê24Ç¯6·î¡Ë¡£
¡ÖÇòÄá¶Ó¡×¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼òÊÆ¡£07Ç¯¤ËÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö»³ÅÄ¶Ó¤Î·»ÄïÊÆ¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¡¢¼ò¼Á¤Ï¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£