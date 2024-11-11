『雲が描いた月明り』『梨泰院クラス』『アンナラスマナラ』豪華15人が青春合宿ショット…TV初放送
韓国俳優パク・ボゴム、パク・ソジュン、チ・チャンウクらが豪華共演した青春リアルバラエティー『青春MT〜Re：メンバーアゲイン〜』が、「KNTV／KNTV801」で15日より放送される。
【予告動画】『雲が描いた月明り』『梨泰院クラス』『アンナラスマナラ』豪華15人が仲良く乾杯&プリ撮影も
同番組は、人気ドラマ『雲が描いた月明り』（2016年）、『梨泰院クラス』（20年）、『アンナラスマナラ −魔法の旋律−』（22年）に出演した15人が、ずらり再集結。3作品を演出したキム・ソンユンプロデューサーの下、夏のMT（合宿旅行）で2泊3日を過ごす。
さまざまなレクリエーションを楽しみながら、抜群のチームワークだけでなく、チームを超えた抜群のケミストリーに注目。
■『青春MT〜Re：メンバーアゲイン〜』 全8話
放送日時 11月15日スタート 毎週金曜深夜0時20分〜1時35分ほか TV初放送
出演者
『雲が描いた月明り』パク・ボゴム、 キム・ユジョン、ジニョン、チェ・スビン、クァク・ドンヨン
『梨泰院クラス』パク・ソジュン、アン・ボヒョン、クォン・ナラ、リュ・ギョンス、イ・ジュヨン
『アンナラスマナラ-魔法の旋律- チ・チャンウク、チェ・ソンウン、ファン・イニョプ、チ・ヘウォン、キム・ボユン
【予告動画】『雲が描いた月明り』『梨泰院クラス』『アンナラスマナラ』豪華15人が仲良く乾杯&プリ撮影も
同番組は、人気ドラマ『雲が描いた月明り』（2016年）、『梨泰院クラス』（20年）、『アンナラスマナラ −魔法の旋律−』（22年）に出演した15人が、ずらり再集結。3作品を演出したキム・ソンユンプロデューサーの下、夏のMT（合宿旅行）で2泊3日を過ごす。
■『青春MT〜Re：メンバーアゲイン〜』 全8話
放送日時 11月15日スタート 毎週金曜深夜0時20分〜1時35分ほか TV初放送
出演者
『雲が描いた月明り』パク・ボゴム、 キム・ユジョン、ジニョン、チェ・スビン、クァク・ドンヨン
『梨泰院クラス』パク・ソジュン、アン・ボヒョン、クォン・ナラ、リュ・ギョンス、イ・ジュヨン
『アンナラスマナラ-魔法の旋律- チ・チャンウク、チェ・ソンウン、ファン・イニョプ、チ・ヘウォン、キム・ボユン