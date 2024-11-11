µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡¡Ä¶¿Íµ¤½÷Í¥¤È¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤â¡È¥À¥á½Ð¤·¡É¤Î²áµî¡¡¡ÖÀäÂÐÌµÍý¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ3Ï¢ÇÆ¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ÃçÎÉ¤·¤ÎÄ¶¿Íµ¤½÷Í¥¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤Î¡È¥À¥á½Ð¤·¡É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Îß·Êæ´õ¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£2¿Í¤ÏÉáÃÊ²ñ¤¦¤È¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÂÎ¤Û¤Üº»ÊÝÎ¤¤ÎÎø°¦ÏÃ¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡×¤Èß·¤µ¤ó¡£¡Öº»ÊÝÎ¤¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Î¤¬¡¢¶¥µ»¤â¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é·ë¹½¥¬¥ó¥¬¥ó¤ËÎø°¦¤â¹¶¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïß·¤µ¤ó¤¬µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿½Ö´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾å¸ÍºÌ¤È2¿Í¤ÇÍýÁÛ¤ÎÃËÀÁü¤òÍ¡¤·¤¿Ìë¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£
¡¡ß·¤µ¤ó¤Ï¡Öº»ÊÝÎ¤¤ÏÍýÁÛ¤â¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Á¤È¤«¡¢¹¥¤«¤ì¤ë¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê·ë¹½º»ÊÝÎ¤¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Îø°¦¤È¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ä¤ÈºÌ¤Á¤ã¤ó¤ÏÉáÄÌ¤Ë¡È¤½¤ì¡¢ÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¢¤ä¤á¤È¤±¤Ð¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÎäÀÅ¤Ë¡¢¸·¤·¤¯¸À¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀäÂÐÌµÍý¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¯¤«¤é¡¢¡ÈÀäÂÐÌµÍý¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¡¤¹Á°¤È¤«¡¢²¡¤·¤«¤±¤Î»þ¤È¤«¡×¤À¤È¸À¤¤¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ä¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£