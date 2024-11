【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン:ドンキーコング・カントリー】2024年後半 開業予定

2024年中に開業予定となっているユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「ドンキーコング・カントリー」。11月12日には「スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct」が放送予定で、いよいよオープンまで秒読みの段階に来ている。

「ドンキーコング・カントリー」は一体どんなエリアとなるのか。本稿では場所やアトラクション、先行販売中のグッズなど、これまでに公開されてきた情報をまとめて紹介。「スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct」の前に新エリアの情報を予習して、11月12日7時からの放送に備えよう!

当初は2024年春だったけど……。いよいよ開業まで秒読みの「ドンキーコング・カントリー」

「ドンキーコング・カントリー」はその名の通り、任天堂の看板キャラクター「ドンキーコング」をモチーフにした新エリア。2021年9月に「ドンキーコング」モチーフのエリア展開が発表され、その後2024年春の開業が予定されていたが、2024年4月にオープン時期を「2024年後半」へ延期することが明かされていた。

その後の続報はなく、いよいよ2024年も終わりに差し掛かってきたが、先日開催された任天堂の経営方針説明会の中で、改めて2024年中にオープン予定であることを発表。さらに11月12日7時より「スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct」が放送されることになり、開業がすぐそこに迫ってきた。

延期を経ていよいよオープン間近の「ドンキーコング・カントリー」

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を拡張してオープン! 新エリアで面積は約1.7倍に

「ドンキーコング・カントリー」は、2021年3月にオープンした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を拡張する形で開業予定。開業すると「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の敷地面積は約1.7倍となることが明かされており、USJの中でもかなり大きなエリアとなる。「ドンキーコング・カントリー」へは既存の「スーパーマリオ・ランド」にある入り口から入場可能となる予定だ。

USJのパークマップ。右下が「スーパー・ニンテンドー・ワールド」だ

「ドンキーコング・カントリー」は既存の「スーパーマリオ・ランド」と繋がる形となっている。完成すると敷地面積は約1.7倍に

レールが途切れるコースターも!? 「ドンキーコング・カントリー」のアトラクション

現在発表されているアトラクションとして、ローラーコースター型の「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」が登場予定。タル大砲で飛び出し、広大なジャングルを駆け抜け、途切れたレールをジャンプするという“予測不能な体験の連続”が楽しめるアトラクションとなっている。

また本アトラクションでは、2010年に発売されたWii用アクションゲーム「ドンキーコング リターンズ」で初登場となった“ティキ族”に関するストーリーが展開。ティキ族から「ゴールデンバナナ」を守るため、ゲストはドンキーコングやディディーコングと一緒にトロッコへ乗り込み、最後には「ティキトング」との対峙が待っている。

「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」では“ティキ族”が登場

「途切れたレールをジャンプ」するという

また「スーパー・ニンテンドー・ワールド」をより楽しむことができるアイテム「パワーアップバンド」だが、「ドンキーコング・カントリー」のオープンに合わせてドンキーコングとディディーコングの「パワーアップバンド」が新登場となる。

「スーパーマリオ・ランド」ではキーチャレンジの体験ができたり、エリアでのプレイに応じてコインやデジタルスタンプを集めることができた。「ドンキーコング・カントリー」でも“ハテナブロック”に相当するものが設置されたり、「KONG」のアルファベットを集めるといったチャレンジができる予定で、このあたりの新情報にも期待したい。

「ドンキーコング・カントリー」に合わせて新登場となるドンキーコングとディディーコングのパワーアップバンド

パークでは先行グッズが販売中! オープンに向けて新グッズにも期待

パーク内のショップでは「ドンキーコング」関連のグッズが2023年12月より先行販売されており、カチューシャやアソートスナック、チョコクランチなどがラインナップされている。オープンした際のグッズラインナップにも期待したい。

現在、USJでは「ドンキーコング」関連のグッズを販売中。新グッズにも期待したい

開業日はいつ!? 「ドンキーコング・カントリー」のオープンが待ちきれない!

ここまでユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「ドンキーコング・カントリー」の現時点で公開されている情報をまとめてきた。発表から既に3年が経ち、オープンまで待ちきれないという方も多いだろう。

11月12日7時より放送となる「スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct」では、恐らく開業日やエリア内での体験、アトラクションといった詳細が発表されるはずだ。まずは明日早朝の放送で「ドンキーコング・カントリー」がどのようなエリアとなったのか見届けよう。

【スーパー・ニンテンドー・ワールド Direct(ドンキーコング・カントリー)】

