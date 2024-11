ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2024年11月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『名探偵コナン』 Pastel Art Collection キラキラクリアキーチェーンを紹介します!

セガプライズ『名探偵コナン』 Pastel Art Collection キラキラクリアキーチェーン

登場時期:2024年11月8日より順次

サイズ:全長約5×0.5×8cm

種類:全9種(江戸川コナン、毛利蘭、工藤新一、灰原哀、服部平次、遠山和葉、赤井秀一、怪盗キッド、安室透)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ほんわかとしたパステル調で描かれた、セガ描き下ろしイラストのクリアキーチェーン。

「江戸川コナン」や「毛利蘭」「工藤新一」など、『名探偵コナン』で活躍するキャラクターたちがラインナップされます☆

全9種類のなかには「服部平次」や「遠山和葉」「怪盗キッド」の姿も。

「灰原哀」や「赤井秀一」「安室透」も揃っており、ファンには嬉しいラインナップになっています!

キラキラのホログラム仕様で、約8センチのかわいらしいサイズなのもポイント。

お気に入りのペアやコンビで、持ち物に取り付けたくなるプライズです☆

パステル調でキャラクターたちが表現された、ホログラム仕様のクリアキーチェーン。

セガプライズの『名探偵コナン』 Pastel Art Collection キラキラクリアキーチェーンは、2024年11月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

