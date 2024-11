ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「チップ&デール」のアップリケ刺繍がキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「掛け布団カバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「掛け布団カバー」チップ&デール

© Disney

タイプと価格:【シングル】6,990円(税込)、【セミダブル】7,990円(税込)、【ダブル】8,990円(税込)

品質:ポリエステル100%

ずれ防止ひも付き(シングル:6箇所、シングル以外:8箇所)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインの掛け布団カバー。

落ち着いた色合いの深みのあるブラウンが基調で、「チップ」と「デール」の住む森の木で眠るイメージで、ぐっすり心地よく眠れそう!

下部には、もぐもぐほっぺに、お揃いのベレー帽をかぶった「チップ」と「デール」のキュートなアップリケ刺繍が施されています。

© Disney

裏面は、「チップ&デール」のパッチワーク風プリントになっています。

表面と裏面でデザインのテイストが異なるのも楽しい☆

© Disney

<素材アップ>

うねのある表面感は、ぬくもりたっぷり◎

なめらかな肌ざわりのマイクロファイバー素材を使用しています。

さらに、ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うこともできます。

なめらか&ぬくぬくで、寒い夜に頼りになるあたたかなアイテム。

「チップ&デール」のアップリケ刺繍がキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「掛け布団カバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ぽこぽことした生地感があったかい!ベルメゾン ディズニー「掛け布団カバー」チップ&デール appeared first on Dtimes.