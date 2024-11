BTS・JINが異色のファンイベント！朝8時に開園前の遊園地で50人限定の“非公開サイン会”開催決定「本人のアイデア」

BTS・JINが韓国で異色のファンサイン会を開催する。

JINは11月11日11時(日本時間)、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、スペシャルファンイベント「Merry Run Around」を開催することを発表した。

今回のスペシャルイベントは対面ファンサイン会の一環として、抽選で50人のみが参加できる。

「Merry Run Around」は来る11月24日8時より、ソウル松坡区(ソンパグ)にあるテーマパーク「ロッテワールドアドベンチャー」のアトラクション「メリーゴーランド」で行われる。

なお、同イベントはロッテワールドがオープンする前に非公開で開催される。ロッテワールドのオープンは10時30分だ。

イベント会場となるメリーゴーランドは、来る11月15日にリリースされるJINの初ソロアルバム『Happy』のメインコンセプト「幸せ」にマッチした場所という点で、より特別感がある。

JINは過去の対面ファンサイン会と差別化された独特なイベントを通じて、ファンとより幸せな思い出を残したいという思いで同会場を選択した。

所属事務所のBIGHIT MUSICは、「今回のファンサイン会はアーティストのアイデアを基に企画された。JINが久しぶりにファンと近くで会う場であるだけに、ユニークな経験になることを願う」と付け加えた。

JINは『Happy』のリリースを控え、“ワールドクラス級”のARMY(BTSのファンネーム)愛を存分に表現している。最近ではARMYが推薦したバラエティ番組に続々と出演し、「ファンの方々にいつも感謝しているので、彼らを幸せにすることが私の仕事だ」と言及するなど、ARMYへの思いを堂々と伝えてきた。

JINは新アルバムリリース後、16日から17日にソウル中区(チュング)の奨忠(チャンチュン)体育館で開催するファンショーケース「JIN『Happy』Special Stage」で新曲のステージを初披露する予定だ。

このファンショーケースも、やはりARMYとより近い場所で疎通したいというJINの心が反映された。惜しくも現地参戦できないARMYたちのために、2日間ともオンラインストリーミングが行われる。

なお、JINが11月15日にリリースする『Happy』には、タイトル曲『Running Wild』をはじめ『I'll Be There』『Another Level』『君に届くまで』『Heart on the Window(with ウェンディ)』『恋しさに』の計6曲が収録されている。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。