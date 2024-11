「地域CL」決勝ラウンドは初出場のジェイリースFC＆飛鳥FC、VONDS市原、福井ユナイテッドFCに【Road to JFL】

10日、全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2024(地域CL)の1次ラウンド第3節が行われ、決勝ラウンドに進出する4チームが確定した。ジェイリースFC(全社枠2/大分/A組1位)VONDS市原(関東1部/千葉/B組1位)飛鳥FC(関西1部/奈良/B組2位)福井ユナイテッドFC(北信越1部/福井/C組1位)◆AグループA組は全社枠から這い上がって地域CL初出場のジェイリースが「勝利」。2連勝で迎えた第3節、ヴェロスクロノス都農との九州勢対決を1-1で凌ぎ、首位突破を決めた。

都農は今季の九州リーグで優勝も、ジェイリース以外には16試合全勝、ジェイリースには「1分け1敗」。この大舞台で3度目の正直ならず、JFL参入の夢は2025年以降へ持ち越す。◆BグループB組は関東1部王者・V市原が順当と言って差し支えない3連勝首位突破。初戦でFC刈谷に4-0完勝、第2節で飛鳥FCとの接戦を制してウノゼロ勝ち…最後はブランデュー弘前に逆転勝利を収めた。一言で言えば「つよい」。一方で、初出場飛鳥が2勝1敗、勝ち点「6」で各組2位の成績最上位とし、ワイルドカード枠で決勝ラウンドへ。美濃部直彦監督は自身のXで「予想外だと思ってる人が多いでしょうね、俺もそうですw」と喜びを表現した。◆CグループC組は福井Uが1勝2分け0敗、勝ち点「5」で首位突破。昨季勝ち点「5」で得失点差により敗退していたなか、第3節(福井Uvs十勝)は第2試合で登場…第1試合(福山0-1JSC)の結果を受け、最後は0-0で試合をクローズした。これにより敗退したのが福山シティFC。中国リーグ3連覇も秋口から停滞感が隠せなくなっていたそうで、10月の全社は東京都1部クラブに敗れて1回戦敗退…地域CL前にコーチ陣をテコ入れしたが、功を奏さなかった格好だ。◆決勝ラウンドについて今季の決勝Rは京都開催で、会場は「たけびしスタジアム京都」。サンガがかつて本拠地とした「西京極」である。11月20日(水)が第1節、22日(金)が第2節、24日(日)が第3節となる。第1節飛鳥 vs V市原 福井U vs ジェイリース第2節飛鳥 vs 福井U V市原 vs ジェイリース第3節飛鳥 vs ジェイリース V市原 vs 福井U