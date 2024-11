【「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」THE STAGE】チケット抽選先行販売:11月11日12時~11月18日18時チケット料金:全席指定 12,100円<東京公演>2025年3月7日~16日 サンシャイン劇場<大阪公演>2025年4月4日~6日 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

スクウェア・エニックスのRPG「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」の舞台化が11月11日に発表された。

「『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』THE STAGE」は「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」をもとに舞台化したもの。WEBサイト「plus a/プラスエー」にてチケット抽選先行受付が11月11日12時より開始した。チケットの申込みにはplus aの会員登録(無料)が必要となる。

【「『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』THE STAGE」】

世界がまだ闇に閉ざされていたころ、

マナの女神は、世界を滅びに導く神獣を『マナの剣』によって打ち倒し『マナストーン』に封印した。

時は流れ、──今、平穏は終わりを告げようとしている。

魔法の源であるマナの減少、そして世界を我が物にしようと企むものたちによって。

大いなる陰謀の渦に巻きまわれた6人の若者たち。

1人は真の強さを求めて旅立つ。

1人は親友の蘇生を胸に秘め、夜の森を駆け抜ける。

1人は愛するものを救うため、逃亡者として故郷を後にする。

1人は帰る場所を失い、絶望とともに国を発つ。

1人は大切な人を探すため旅に出る。

1人は国家の復興を誓い、走り出す。

各々が運命に抗うため『マナの剣』を求め、ついにその道は交差する。

運命に翻弄された彼らの選択は如何に、そして暗躍する悪の存在から世界を救うことができるのだろうか!?

(C) SQUARE ENIX

Copyright (C) 2024. All Rights Reserved.