ZEROBASEONEが2025年1月29日(水)にJapan 1st EP 『PREZENT』を発売する。大ヒットを記録した日本デビューシングル『ゆらゆら -運命の花-』から約10カ月ぶりにリリースとなる新作で、全6曲のうち4曲が日本オリジナル楽曲というものだ。日本オリジナル新曲でタイトル曲の「NOW OR NEVER」は、Drum&Bassにロックサウンドが合わさったジャンルで、エモーショナルなピアノとエネルギッシュなギターサウンドが際立つ楽曲となっている。「離れていても、いつでも君に向かうという気持ちで帰ってきたよ」という切ないメッセージを含んだ楽曲だ。





ZEROBASEONE Japan 1st EP『PREZENT』

2025年1月29日(水)発売

https://ZB1.lnk.to/4Rv9Ti

※サイトにより、ページアップ時間にタイムラグが生じる場合がございます。

1.NOW OR NEVER

2.Only One Story

3.Firework

4.HANA

5.Feel the POP(Japanese ver.)

6.GOOD SO BAD(Japanese ver.)



■初回生産限定盤A(CD+DVD)

BVCL-1442〜1443 / 2,800円(税込)

※デジパック仕様

【DVD】

・ジャケット撮影ビハインド

・『Only One Story』 レコーディングビハインド

【封入内容】

・三つ折り歌詞ブックレット

・イベント・特典応募抽選券(シリアルナンバー)

・初回生産限定盤A ver.ソロセルカフォトカード全9種中1枚(W55×H85mm)

・初回生産限定盤A ver.4 Cut Photo全9種中1枚

■初回生産限定盤B(CD+Photobook)

BVCL-1444〜1445 / 2,800円(税込)

※三方背・デジパック仕様

【Photobook】

40P撮りおろしフォトブック

【封入内容】

・三つ折り歌詞ブックレット

・イベント・特典応募抽選券(シリアルナンバー)

・初回生産限定盤B ver.ソロセルカフォトカード全9種中1枚(W55×H85mm)

・初回生産限定盤B ver. 4 Cut Photo全9種中1枚

■通常盤(CD)

BVCL-1446 / 2,000円(税込)

【封入内容】

・12P歌詞ブックレット

・イベント・特典応募抽選券(シリアルナンバー)※初回仕様のみ

・通常盤ver.ソロセルカフォトカード全27種中1枚(W55×H85mm)※初回仕様のみ

(1)おかえりver.

(2)投げキスver.

(3)プレゼント箱ver.

■期間生産限定アニメ盤(CD)

BVCL-1447 / 2,000円(税込)

【封入内容】

・12P歌詞ブックレット

・イベント・特典応募抽選券(シリアルナンバー)

・アニメ盤ver.ソロセルカフォトカード全18種中1枚(W55×H85mm)

(1)ピカチュウカチューシャver.

(2)ポケモンイラストver.in

<2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]>

ソウル |2024年9月20日-22日 KSPO DOME

シンガポール|2024年9月28日SINGAPORE INDOOR STADIUM

バンコク|2024年10月5日 IMPACT EXHIBITION HALL 5-6

マニラ|2024年10月12日 SM MALL OF ASIA ARENA

ジャカルタ|2024年10月26日 INDONESIA CONVENTION EXHIBITION(ICE BSD CITY)HALL 5-6

マカオ|2024年11月2日-3日 GALAXY ARENA

<2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN>

AICHI SKY EXPO ホールA

2024年11月29日(金)開場17:00/開演18:00

2024年11月30日(土)開場16:00/開演17:00

2024年12月1日(日)開場12:00/開演13:00

Kアリーナ横浜

2024年12月4日(水)開場16:30/開演18:00

2024年12月5日(木)開場15:00/開演16:30

https://zerobaseone.jp/feature/timeless_world_in_japan

10月に配信リリースとなったテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマの「Only One Story」がダブルタイトル曲となっており、Disco-Houseジャンルの「Firework」、日本オリジナル楽曲では初のファンソング「HANA」という計4曲が、日本オリジナル楽曲となる。そのほか、5月と8月に配信リリースとなった「Feel the POP(Japanese ver.)」と「GOOD SO BAD(Japanese ver.)」が収録されての全6曲だ。。商品形態は通常盤、初回生産限定盤A・B、期間限定生産アニメ盤の全4種で、期間限定生産アニメ盤はメンバーとポケモンたちのスペシャルなジャケットとなっている。