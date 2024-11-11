ZEROBASEONE、2025年1月29日（水）にJapan 1st EP 『PREZENT』をリリース
ZEROBASEONEが2025年1月29日（水）にJapan 1st EP 『PREZENT』を発売する。
大ヒットを記録した日本デビューシングル『ゆらゆら -運命の花-』から約10カ月ぶりにリリースとなる新作で、全6曲のうち4曲が日本オリジナル楽曲というものだ。
日本オリジナル新曲でタイトル曲の「NOW OR NEVER」は、Drum&Bassにロックサウンドが合わさったジャンルで、エモーショナルなピアノとエネルギッシュなギターサウンドが際立つ楽曲となっている。「離れていても、いつでも君に向かうという気持ちで帰ってきたよ」という切ないメッセージを含んだ楽曲だ。
10月に配信リリースとなったテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマの「Only One Story」がダブルタイトル曲となっており、Disco-Houseジャンルの「Firework」、日本オリジナル楽曲では初のファンソング「HANA」という計4曲が、日本オリジナル楽曲となる。そのほか、5月と8月に配信リリースとなった「Feel the POP（Japanese ver.）」と「GOOD SO BAD（Japanese ver.）」が収録されての全6曲だ。。
商品形態は通常盤、初回生産限定盤A・B、期間限定生産アニメ盤の全4種で、期間限定生産アニメ盤はメンバーとポケモンたちのスペシャルなジャケットとなっている。
ZEROBASEONE Japan 1st EP『PREZENT』
https://ZB1.lnk.to/4Rv9Ti
※サイトにより、ページアップ時間にタイムラグが生じる場合がございます。
1.NOW OR NEVER
2.Only One Story
3.Firework
4.HANA
5.Feel the POP（Japanese ver.）
6.GOOD SO BAD（Japanese ver.）
■初回生産限定盤A（CD＋DVD）
BVCL-1442〜1443 / 2,800円（税込）
※デジパック仕様
【DVD】
・ジャケット撮影ビハインド
・『Only One Story』 レコーディングビハインド
【封入内容】
・三つ折り歌詞ブックレット
・イベント・特典応募抽選券（シリアルナンバー）
・初回生産限定盤A ver.ソロセルカフォトカード全9種中1枚（W55×H85mm）
・初回生産限定盤A ver.4 Cut Photo全9種中1枚
■初回生産限定盤B（CD＋Photobook）
BVCL-1444〜1445 / 2,800円（税込）
※三方背・デジパック仕様
【Photobook】
40P撮りおろしフォトブック
【封入内容】
・三つ折り歌詞ブックレット
・イベント・特典応募抽選券（シリアルナンバー）
・初回生産限定盤B ver.ソロセルカフォトカード全9種中1枚（W55×H85mm）
・初回生産限定盤B ver. 4 Cut Photo全9種中1枚
■通常盤（CD）
BVCL-1446 / 2,000円（税込）
【封入内容】
・12P歌詞ブックレット
・イベント・特典応募抽選券（シリアルナンバー）※初回仕様のみ
・通常盤ver.ソロセルカフォトカード全27種中1枚（W55×H85mm）※初回仕様のみ
（1）おかえりver.
（2）投げキスver.
（3）プレゼント箱ver.
■期間生産限定アニメ盤（CD）
BVCL-1447 / 2,000円（税込）
【封入内容】
・12P歌詞ブックレット
・イベント・特典応募抽選券（シリアルナンバー）
・アニメ盤ver.ソロセルカフォトカード全18種中1枚（W55×H85mm）
（1）ピカチュウカチューシャver.
（2）ポケモンイラストver.in
＜2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]＞
シンガポール｜2024年9月28日SINGAPORE INDOOR STADIUM
バンコク｜2024年10月5日 IMPACT EXHIBITION HALL 5-6
マニラ｜2024年10月12日 SM MALL OF ASIA ARENA
ジャカルタ｜2024年10月26日 INDONESIA CONVENTION EXHIBITION（ICE BSD CITY）HALL 5-6
マカオ｜2024年11月2日-3日 GALAXY ARENA
＜2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN＞
2024年11月29日（金）開場17：00／開演18：00
2024年11月30日（土）開場16：00／開演17：00
2024年12月1日（日）開場12：00／開演13：00
Kアリーナ横浜
2024年12月4日（水）開場16：30／開演18：00
2024年12月5日（木）開場15：00／開演16：30
https://zerobaseone.jp/feature/timeless_world_in_japan
◆ZEROBASEONEオフィシャルサイト