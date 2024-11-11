SEVENTEEN、JAPAN 4thシングル「消費期限」リリース決定。タイトル曲「消費期限」本日配信
SEVENTEENが、11月27日にJAPAN 4thシングル「消費期限」をリリースすることが決定した。
11月11日午前0時に今回のシングルのロゴと共にオフィシャルフォトが公開され、発売が告知された。同時に、NHK夜ドラ『未来の私にブッかまされる！？』の主題歌としてオンエア中のタイトル曲「消費期限」の先行配信が行われた。
今回発表されたロゴは感情の消費期限を溶けたハートで表現し、忙しい日常に疲れた現代人の心を象徴的に表している。
「消費期限」
2024年11月11日(月)午前0時(日本時間) 全世界同時配信
▪️パッケージ
発売日：2024年11月27日(水)
レーベル：HYBE JAPAN
CD収録内容：全3曲収録(全形態共通)
商品形態：5形態
【初回限定盤A】
・仕様：CD(全3曲) / 36PフォトブックA / セルフィーフォトカードA(形態別13種中ランダム1枚封入) / フォトカードA(形態別13種中ランダム1枚封入) / デジパック仕様
・価格：1,650円(税込)
・品番：HYBJ-05036 / POCS-39051
【初回限定盤B】
・仕様：CD(全3曲) / 36PフォトブックB / セルフィーフォトカードB(形態別13種中ランダム1枚封入) / フォトカードB(形態別13種中ランダム1枚封入) / デジパック仕様
・価格：1,650円(税込)
・品番：HYBJ-05037 / POCS-39052
【通常盤】
・仕様：CD(全3曲) / 24PフォトブックC / セルフィーフォトカードC(形態別13種中ランダム1枚封入)
・価格：1,430円(税込)
・品番： HYBJ-05038 / POCS-30027
【フラッシュプライス盤】
・仕様：CD(全3曲) / 8Pリリックブック / セルフィーフォトカードD(形態別13種中ランダム1枚封入)
・価格：1,000円(税込)
・品番：HYBJ-05039 / POCS-39053
【CARAT盤】
・仕様：CD(全3曲) / デジタルコードカード(ジャケット撮影ビハインド映像 /「消費期限」MVビハインド映像) / 32PフォトブックD / セルフィーフォトカードE (形態別13種中ランダム1枚封入) / トールサイズデジパック仕様
・価格：1,760円(税込)
・品番：HYBJ-05040
・SEVENTEEN Weverse Shop Japan限定販売
※SEVENTEEN Japan official fanclub "CARAT"会員もしくはSEVENTEEN GLOBAL OFFICIAL FANCLUB CARAT MEMBERSHIP会員のみ購入可能。また配送先は、日本国内の住所に限る。
※SEVENTEEN Japan official fanclub "CARAT"会員についてはSEVENTEEN Weverse Shop Japanとの連携が完了された方のみ、CARAT盤を購入可能。必ずSEVENTEEN Weverse Shop Japanとの連携後、購を。
連携方法はこちら→https://www.seventeen-17.jp/pages/weverse
予約&購入
https://seventeen.lnk.to/shohikigenWE
＜SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN＞
2024年11月29日(金) 開場15:30／開演17:30
2024年11月30日(土) 開場14:00／開演16:00
[東京] 東京ドーム
2024年12月4日(水) 開場15:30／開演17:30
2024年12月5日(木) 開場14:00／開演16:00
[大阪] 京セラドーム大阪
2024年12月12日(木) 開場15:30／開演17:30
2024年12月14日(土) 開場15:00／開演17:00
2024年12月15日(日) 開場14:00／開演16:00
[福岡] みずほPayPayドーム福岡
2024年12月19日(木) 開場15:30／開演17:30
2024年12月21日(土) 開場15:00／開演17:00
2024年12月22日(日) 開場14:00／開演16:00
詳細：https://www.seventeen-17.jp/statics/2024_tour_right_here
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