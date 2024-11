SEVENTEENが、11月27日にJAPAN 4thシングル「消費期限」をリリースすることが決定した。11月11日午前0時に今回のシングルのロゴと共にオフィシャルフォトが公開され、発売が告知された。同時に、NHK夜ドラ『未来の私にブッかまされる!?』の主題歌としてオンエア中のタイトル曲「消費期限」の先行配信が行われた。今回発表されたロゴは感情の消費期限を溶けたハートで表現し、忙しい日常に疲れた現代人の心を象徴的に表している。

▪️配信2024年11月11日(月)午前0時(日本時間) 全世界同時配信▪️パッケージ発売日:2024年11月27日(水)レーベル:HYBE JAPANCD収録内容:全3曲収録(全形態共通)商品形態:5形態【初回限定盤A】・仕様:CD(全3曲) / 36PフォトブックA / セルフィーフォトカードA(形態別13種中ランダム1枚封入) / フォトカードA(形態別13種中ランダム1枚封入) / デジパック仕様・価格:1,650円(税込)・品番:HYBJ-05036 / POCS-39051【初回限定盤B】・仕様:CD(全3曲) / 36PフォトブックB / セルフィーフォトカードB(形態別13種中ランダム1枚封入) / フォトカードB(形態別13種中ランダム1枚封入) / デジパック仕様・価格:1,650円(税込)・品番:HYBJ-05037 / POCS-39052【通常盤】・仕様:CD(全3曲) / 24PフォトブックC / セルフィーフォトカードC(形態別13種中ランダム1枚封入)・価格:1,430円(税込)・品番: HYBJ-05038 / POCS-30027【フラッシュプライス盤】・仕様:CD(全3曲) / 8Pリリックブック / セルフィーフォトカードD(形態別13種中ランダム1枚封入)・価格:1,000円(税込)・品番:HYBJ-05039 / POCS-39053【CARAT盤】・仕様:CD(全3曲) / デジタルコードカード(ジャケット撮影ビハインド映像 /「消費期限」MVビハインド映像) / 32PフォトブックD / セルフィーフォトカードE (形態別13種中ランダム1枚封入) / トールサイズデジパック仕様・価格:1,760円(税込)・品番:HYBJ-05040・SEVENTEEN Weverse Shop Japan限定販売※SEVENTEEN Japan official fanclub "CARAT"会員もしくはSEVENTEEN GLOBAL OFFICIAL FANCLUB CARAT MEMBERSHIP会員のみ購入可能。また配送先は、日本国内の住所に限る。※SEVENTEEN Japan official fanclub "CARAT"会員についてはSEVENTEEN Weverse Shop Japanとの連携が完了された方のみ、CARAT盤を購入可能。必ずSEVENTEEN Weverse Shop Japanとの連携後、購を。連携方法はこちら→https://www.seventeen-17.jp/pages/weverse予約&購入https://seventeen.lnk.to/shohikigenWE