¶¶²¼Å°»á¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÁÊ¾Ù¼è¤ê²¼¤²¡õÀ¼ÌÀ¤Ë»ä¸«¡ÖÅö½é¤«¤é¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤Á¤Ã¤ÈÈ¯É½¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤Ø¤ÎÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¶¯À©À¤ÎÍÌµ¤òÄ¾ÀÜ¤Ë¼¨¤¹ÊªÅª¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤³¤ÈÅù¤ò´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖºÛÈ½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÉéÃ´¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê¾¾ËÜ¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë¡Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÃæ¤ÇÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿´¤òÄË¤á¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½÷À¤é¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¡ÈÄ¾ÀÜÅª¤ÊÊªÅª¾Úµò¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÈÈºá¡¢À²Ã³²¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤Î¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯À©À¡¢À²Ã³²¤Î¤È¤³¤í¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¤È¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤Àµ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÈÈºá¤È¤ÏÊÌ¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤ò³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¼Õºá¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È¾¾ËÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¾¾ËÜ¤Ï¡ÈÅ°Äì¹³Àï¡É¤Î¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬°ìÅ¾¡¢½÷À¤é¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¾å¤ÇÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¡£À²Ã³²¤Ï²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÍ¤ÏÅö½é¤«¤é¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤Á¤Ã¤ÈÈ¯É½¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ÏÀÈÈºá¡¢À²Ã³²¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡È»ö¼ÂÌµº¬¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ËÀ¨¤¯´¶¾ðÅª¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾¾ËÜ¤Î½éÆ°¤ò²ó¸Ü¡£º£²ó¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ÎÏÃ¤ÇÀÈÈºá¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤ËÀÈÈºá¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡È»ö¼ÂÌµº¬¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°û¤ß²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¡Ê¾¾ËÜÂ¦¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡È²ñ¹ç¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤È°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°û¤ß²ñ¤Î»ö¼Â¤âÁ´ÈÝÄê¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óÁÊ¤¨¤Î¼è¤ê²¼¤²¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¼ý¤á¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£