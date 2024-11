ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、フィギュアなどが飾れる「スヌーピー」デザインのコレクション収納ラックを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」コレクション収納ラック

価格:19,800円(税込)

サイズ:幅50、奥行20、高さ51.5cm

耐荷重:棚板 500g

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンが展開する「スヌーピー」デザインシリーズに、PFC(PEANUTS FRIENDS CLUB)の方と共同開発した赤い屋根のドッグハウスをモチーフにした収納ラックが登場。

「フィギュアのコレクションを飾りたい」というファンの声から生まれた収納ラックです。

赤い屋根が印象的なドッグハウスをイメージしたデザイン。

屋根のラインは彫りで立体的に表現されています。

また、屋根の上は平らなので、屋根にもグッズを置くこともできます。

大事なコレクションをホコリから守る、アクリルの扉付き。

棚板は自由に抜き差しできるため、外して高さのあるものも飾ることができます。

引出し2杯付きで、小物なども入れられます。

手持ちのグッズを飾って収納でき、並べて眺めて楽しむことができるインテリアグッズです。

「スヌーピー」のディスプレイが楽しめるドッグハウスデザインの収納ラック。

「スヌーピー」のコレクション収納ラックは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

