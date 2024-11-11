¼¼°æÍ¤·î»á¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤ÎÉÔÎÑ¤á¤°¤ê¡ÖÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢Â¾¿Í¤Î²¼È¾¿È»ö¾ð¤Ë¶½Ì£¤â¤Á¤¹¤®¡×
ºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î»á¡Ê54¡Ë¤¬11Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÎÑ¡£¼Õ¤ì¡¢¼Õ¤êÊý¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢ÂçÁû¤®¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤À¤±¤É¡¢´ðËÜ¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂ¾¿Í¤Î²¼È¾¿È»ö¾ð¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¶½Ì£¤â¤Á¤¹¤®¤è¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê55¡Ë¤¬°ìÉô½µ´©»ï¤Î¥¦¥§¥Öµ»ö¤Ç¡Ö¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¥Ç¡¼¥È¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
ºÊ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¼¸ÀÕ¡Ê¤·¤Ã¤»¤¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÂåÉ½¤Î¿ÊÂà¤Ï¡ÖÃç´Ö¤Ë»ð¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¡ÖFLASH¡×¤Î¥¦¥§¥Öµ»ö¤Ç¡¢¸µ¥°¥é¥É¥ë¤Ç¶ÌÌÚ»á¤ÎÃÏ¸µ¹áÀî¤Î¡Ö¹â¾¾»Ô´Ñ¸÷Âç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¾®Àô¤ß¤æ¤¡Ê39¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¾®ÀôÌ¾µÁ¤ÎSNS¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£