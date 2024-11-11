Apple Store限定販売のAnker充電器が登場、iPhone/Mac向けに5製品
Anker（アンカー）の日本法人、アンカー・ジャパンは、実店舗のApple Storeと、オンラインのApple Store限定で11月8日に発売した。
「Anker Charger（30W）with USB-C Cable」は、最大30W出力に対応するプラグ折りたたみ式の充電器で、USB Type-Cポートを1ポート備え、Type-C to Type-Cケーブルが付属する。USB Power Deliveryに対応する。販売価格は5800円。
「 Anker Charger（50W, 2 Ports）」は、合計最大50W出力に対応するプラグ折りたたみ式の充電器で、Type-Cポートを2ポート備える。販売価格は7800円。
「Anker Charger（70W, 3 Ports）」は、合計最大70W出力に対応するプラグ折りたたみ式の充電器で、Type-Cポートを3ポート備える。販売価格は1万1800円。
「Anker Charger（150W, 4 Ports）」は、合計最大150W出力に対応するプラグ折りたたみ式の充電器で、Type-Cポートを4ポート備える。販売価格は1万4800円。
「Anker Charger（240W, 4 Ports）」は、合計最大240W出力、単一ポートで最大140W出力に対応する据え置き型の充電器で、Type-Cポートを4ポート備える。140W出力時は、2022年に発売されたMacBook Pro（M2）を約2時間でフル充電可能という。販売価格は1万9800円。