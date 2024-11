ZEROBASEONE Japan 1st EP 『PREZENT』 ロゴ

グローバルボーイズグループZEROBASEONE(ゼロベースワン)が、2025年1月29日にZEROBASEONE Japan 1st EP 『PREZENT』を発売することが決定した。

発売当時海外アーティストの歴代デビューシングルの最高売上枚数の記録を更新、日本レコード協会から2024年3月度のゴールドディスク認定でダブル・プラチナ認定を受けるなど大ヒットとなった日本デビューシングル『ゆらゆら -運命の花-』から約10カ月ぶりにリリースとなる今作品は全6曲入りのアルバムで、日本オリジナル楽曲が4曲も収録された豪華商品。

日本オリジナル新曲でタイトル曲の「NOW OR NEVER」はDrum&Bassにロックサウンドが合わさったジャンルで、エモーショナルなピアノとエネルギッシュなギターサウンドが際立つ楽曲。「離れていても、いつでも君に向かうという気持ちで帰ってきたよ」という切ないメッセージを含んだ楽曲に仕上がっている。

また10月に配信リリースとなったテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマの『Only One Story』がダブルタイトル曲となっており、Disco-Houseジャンルの「Firework」、日本オリジナル楽曲では初のファンソング「HANA」の計4曲の日本オリジナル楽曲が収録されている。そのほか、5月と8月に配信リリースとなった「Feel the POP (Japanese ver.)」と「GOOD SO BAD (Japanese ver.)」も収録され、長い間待ち続けてくれた日本ファンにとって「プレゼント」になること間違いなしの特別な作品となっている。

商品形態は通常盤、初回生産限定盤A・B、期間限定生産アニメ盤の全4種で、期間限定生産アニメ盤はメンバーとポケモンたちのスペシャルなジャケットとなっている。

デビュー以降4作連続ミリオンセラーを達成し、9月からスタートした自身初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]」でその人気と実力を世界各地で証明し続けているZEROBASEONE。11月29日からは海外ツアーの日本公演も控えている。【リリース情報】ZEROBASEONE Japan 1st EP 『PREZENT』 2025年1月29日(水)発売<本日正午以降順次、予約受付開始>URL:https://ZB1.lnk.to/4Rv9Ti ※サイトにより、ページアップ時間にタイムラグが生じる場合あり。