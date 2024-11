バービー人形などの世界的な玩具メーカー・マテル社が、映画『ウィキッド ふたりの魔女』のドール販売でとんでもない失態を犯してしまった。子どもたちの夢や魔法を込めた商品パッケージに、アダルトサイトのURLを誤って記載してしまったのである。

“もう一つの『オズの魔法使い』”として愛され続けるブロードウェイ・ミュージカルを映画化する本作では、アリアナ・グランデがグリンダを、シンシア・エリヴォがエルファバを演じることで話題。マテル社はこの映画のキャラクターを再現した特別なドールを発売した。

ところが、このパッケージに大問題が。裏面のバーコード上部に映画公式サイトのURLが記載されているのだが、本来WickedMovie.comと記載すべきところ、Wicked.comと表記されている。これは『ウィキッド』とは全く関係のないアダルト作品会社のウェブサイト。アクセスしてみると、「次のページへのアクセスは、成人(18歳以上)のみに制限されています」とのメッセージが現れ、「Enter」を抜けるとアダルト作品の画像が惜しげもなく展開される。

The official Mattel Wicked dolls link to a porn site on the box