千葉雄喜、ニューヨークで撮影された新曲「誰だ？」MV公開
千葉雄喜が2024年11月11日（月）に新曲「誰だ？」を配信リリースし、同時にミュージック・ビデオを公開した。
「誰だ？」ミュージック・ビデオは、2024年9月12日（日本時間）、アメリカ・ニューヨークのUBSアリーナで開催された「2024 MTV Video Music Awards」へ出演のため、渡米した際に撮影されたもの。
なお、千葉雄喜は、「2024 Video Music Awards」では、最優秀トレンディング・ビデオ賞を受賞した「Mamushi」を日本人アーティスト史上初となるVMAメインショーのステージに登場し、ミーガン・ザ・スタリオンと共に披露した。
＜リリース情報＞
千葉雄喜
配信シングル「誰だ？」
2024年11月11日（月）配信
https://linkco.re/XdX8g2Xu
千葉雄喜 Instagram https://www.instagram.com/yukichiba_
「誰だ？」ミュージック・ビデオは、2024年9月12日（日本時間）、アメリカ・ニューヨークのUBSアリーナで開催された「2024 MTV Video Music Awards」へ出演のため、渡米した際に撮影されたもの。
なお、千葉雄喜は、「2024 Video Music Awards」では、最優秀トレンディング・ビデオ賞を受賞した「Mamushi」を日本人アーティスト史上初となるVMAメインショーのステージに登場し、ミーガン・ザ・スタリオンと共に披露した。
＜リリース情報＞
千葉雄喜
配信シングル「誰だ？」
2024年11月11日（月）配信
https://linkco.re/XdX8g2Xu
千葉雄喜 Instagram https://www.instagram.com/yukichiba_