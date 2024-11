ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回はバッグに付けてお出かけもできる、「ムーミン」デザイン「色んなものに巻き付けられるぬいぐるみカーテンタッセル」を紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」色んなものに巻き付けられるぬいぐるみカーテンタッセル

価格:2,990円(税込)

サイズ:約30×22cm(テープ部分含まず)

テープの長さ:左右約10cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

3匹の「ニョロニョロ」をデザインした、色んなものに巻き付けられるぬいぐるみカーテンタッセルがベルメゾンから登場。

木の根元や草むらに群生する「ニョロニョロ」の姿が再現されています☆

目の部分は刺繍で表現し、ふわふわの微起毛素材を使用。

ワンタッチテープで簡単に取り付けでき、お部屋のアクセントになってくれます。

長さ調整もできるので、カーテン以外にも巻き付け可能。

マスコットのようにバッグに付けて、一緒にお出かけを楽しめるグッズです!

お出かけ先で目印にしたり、ぬい撮りを楽しんだりもできます。

インテリアとして使っても存在感抜群です☆

3匹の「ニョロニョロ」を再現した、マスコットのように使えるカーテンタッセル。

「ムーミン」デザイン「色んなものに巻き付けられるぬいぐるみカーテンタッセル」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

