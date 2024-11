一発撮り生配信企画『REAL TIME THE FIRST TAKE』配信決定！出演は鈴木雅之、こっちのけんと

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■2週にわたる4日間のオンラインフェスも開催!

チャンネル登録者が1,000万人を突破し、日本発の音楽ジャンルYouTubeチャンネルとして存在感を放ってきた『THE FIRST TAKE』。そんな『THE FIRST TAKE』が、11月15日に2019年のチャンネル開設から5周年を迎える。

チャンネル開設から、コロナ禍ではアーティストの自宅から音楽を届ける『THE HOME TAKE』、無観客のオンラインフェス『THE FIRST TAKE FES』、アーティストの内面に迫ることのできる没入型ライブ体験『INSIDE THE FIRST TAKE』、さらに2024年8月から始動した『FLASH THE FIRST TAKE』など、様々な企画を発表してきた。

今回5年目のあらたな試みとして、初となる一発撮りのパフォーマンスを生配信する企画『REAL TIME THE FIRST TAKE』の開催が決定。

また『THE FIRST TAKE』で公開された名曲の数々に寄せられた視聴者の声をもとに、「かわいい」「かっこいい」「懐かしい」「ヤバイ」という声の多かったコンテンツを一挙プレミア公開する特別企画『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』が2週にわたり、計4日間開催される。

■『REAL TIME THE FIRST TAKE』

11月15日に開催される『REAL TIME THE FIRST TAKE』には”ラヴソングの王様”として名を馳せる鈴木雅之と、8月に初登場し、たちまち1,000万再生を突破したマルチクリエイター、こっちのけんとの2組が決定。

また『THE FIRST TAKE』のオフィシャルSNSでは、11月12日15時より、「#リアタイファーストテイク_質問募集中」にて2組のアーティストへの質問を募集。採用された質問は、当日一発撮りパフォーマンス生配信直後のインタビューにて使用される予定だ。

<REAL TIME THE FIRST TAKE STATEMENT>

今、歌いたい。

今、届けたい。

今、伝えたい。

まさに、今この瞬間を音楽にする

REAL TIME THE FIRST TAKE

■『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』

『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』は、『THE FIRST TAKE』で公開中の500以上のコンテンツの中から、【DAY1】11月16日は「かわいい」という声が多く寄せられた楽曲、【DAY2】11月17日は「かっこいい」という声が多く寄せられた楽曲、【DAY3】11月23日は「懐かしい」という声が多く寄せられた楽曲、【DAY4】11月24日は「ヤバイ」という声が多く寄せられた楽曲をプレミア公開。

視聴者のリアルな声をもとに構成された1日30曲、合計120曲を堪能できるスペシャルな4日間となる。

配信情報

YouTube 一発撮り生配信『REAL TIME THE FIRST TAKE』

11/15(金)19:00~

<出演アーティスト>

19:00 こっちのけんと

20:30 鈴木雅之

YouTube 5周年特別企画『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』

DAY1「KAWAII VIBES」11/16(土)20:30~

DAY2「COOL ZONE」11/17(日)20:30~

DAY3「NOSTALGIC HOUR」11/23(土)20:30~

DAY4「AWESOME NIGHT」11/24(日)20:30~

「REAL TIME THE FIRST TAKE」SPECIAL TEASER

「REAL TIME THE FIRST TAKE」SPECIAL TEASER

一発撮り生配信『REAL TIME THE FIRST TAKE』

一発撮り生配信『REAL TIME THE FIRST TAKE』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE