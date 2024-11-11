TOBEの新グループ・CLASS SEVEN（クラスセブン）結成を発表！FCも同時開設
■大東立樹、高野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣の7名で結成！
11月11日、大東立樹、高野秀侑（「高」は、はしごだかが正式表記）、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣の7名が、CLASS SEVEN（読み：クラスセブン）を結成したことがTOBEより発表された。
さらに、CLASS SEVEN、TRAINEEのオフィシャルファンクラブも同日開設された。各ファンクラブの詳細は公式サイトまで。
■CLASS SEVENメンバープロフィール
大東立樹
Ritsuki Ohigashi
Birth / 2004.11.29
高野秀侑（「高」は、はしごだかが正式表記）
Shuu Takano
Birth / 2009.02.26
高田憐
Ren Takada
Birth / 2009.02.27
近藤大海
Taikai Kondo
Birth / 2006.08.15
横田大雅
Taiga Yokota
Birth / 2010.01.22
星慧音
Keito Hoshi
Birth / 2010.04.21
中澤漣
Ren Nakazawa
Birth / 2009.08.23
TRAINEEファンクラブ
https://tobe-community.jp/fc/trainee/account
CLASS SEVENファンクラブ
https://tobe-community.jp/fc/classseven/account
CLASS SEVEN OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/classseven