À¸À¥¾¡µ×¡¢¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤Î·Ð¸³·Ð¤ÆÌò¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¡¡Êì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯Íý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸À¥¾¡µ×¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å6¡§58¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¡Û¥É¥é¥à¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¶¶²¼Å°»á
¡¡À¸À¥¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Î¶¶²¼Å°»á¤È¶¦¤ËÂçºå¡¦Ã«Ä®¤ò»¶ºö¡£¡ÖÃ«Ä®ºÇ¶¯Bµé¥°¥ë¥á¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿µï¼ò²°¤ËÆþÅ¹¤·¡¢¤´ÈÓ¤Ë¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤ò¤«¤±¤¿¿·´¶³ÐÎÁÍý¡Ö¤Ú¤ÚÈÓ¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¸À¥¤¬Ìò¼Ô¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡¢³ØÀ¸±é·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸À¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï½¢¿¦¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Çµï¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±é·à¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ê¿Æ¤Î¡ËÈ¿ÂÐ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤òÊ¹¤¯¹õÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¸À¥¤Ï¡Ö20ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»à¤Ë¤«¤±¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£1¥ö·î¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ê¡¢¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»ö¸ÎÁ°¤Ï¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ÎÎÉ¤¤Âç³Ø¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ê´ë¶È¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥ì¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö½¢¿¦¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÀÀÌó½ñ¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¤Ï¤Ã¡É¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ª¼Çµï¼¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤Ê¡É¤È»×¤¦¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤µ¤Ó¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£½¢¿¦¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¸å¤Ç¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤Ë¡¢¹õÅÄ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¸À¥¤Ï¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤òÁÊ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï20ºÐ¤Î»þ¤Ë»à¤ó¤À»Ò¤ä¤È»×¤¦¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ìò¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤È¤â¤¹¤Ã¤´¤¯Íý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¶²¼¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸À¥¤ËÁêÃÌ¡£À¸À¥¤ÎÏÃ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ó¤Þ»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÚÈÖÁÈ¡Û¥É¥é¥à¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¶¶²¼Å°»á
¡¡À¸À¥¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Î¶¶²¼Å°»á¤È¶¦¤ËÂçºå¡¦Ã«Ä®¤ò»¶ºö¡£¡ÖÃ«Ä®ºÇ¶¯Bµé¥°¥ë¥á¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿µï¼ò²°¤ËÆþÅ¹¤·¡¢¤´ÈÓ¤Ë¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤ò¤«¤±¤¿¿·´¶³ÐÎÁÍý¡Ö¤Ú¤ÚÈÓ¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¸À¥¤¬Ìò¼Ô¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡¢³ØÀ¸±é·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸À¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï½¢¿¦¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Çµï¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±é·à¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡À¸À¥¤Ï¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤òÁÊ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï20ºÐ¤Î»þ¤Ë»à¤ó¤À»Ò¤ä¤È»×¤¦¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ìò¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤È¤â¤¹¤Ã¤´¤¯Íý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¶²¼¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸À¥¤ËÁêÃÌ¡£À¸À¥¤ÎÏÃ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ó¤Þ»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£