【いっせいトライアル「PowerWash Simulator」】開催期間:11月15日12時~11月21日17時59分

任天堂は、Nintendo Switch版高圧洗浄シミュレーション「PowerWash Simulator」を対象とした無料体験イベント「いっせいトライアル」を11月15日12時から11月21日17時59分まで開催する。

「いっせいトライアル」は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者限定イベント。「PowerWash Simulator」は、高圧洗浄機を手に、あらゆる汚れをキレイさっぱり落としていくシミュレーターゲームで、最大6人までのオンラインマルチプレイにも対応している。

また、「いっせいトライアル」にあわせ、「PowerWash Simulator」ダウンロード版のセールも11月15日0時から11月28日23時59分まで実施される。期間中は通常価格2,970円のところ、30%オフの2,079円で購入できる。

「いっせいトライアル」参加方法

【PowerWash Simulator [Nintendo Switch Onlineいっせいトライアル]】

「いっせいトライアル」紹介ページの「いっせいトライアル」と表示されている箇所からソフトをダウンロードする、もしくはNintendo Switchのニンテンドーeショップ「PowerWash Simulator」ページ上部の「いっせいトライアル」と表示されている箇所からソフトをダウンロードするだけで、対象期間になれば遊ぶことができるようになる。

なお、「いっせいトライアル」で遊んだセーブデータは、購入した製品版に引き継ぐことができる。Nintendo Switch Onlineの無料体験期間中の人も参加可能だ。

POWERWASH SIMULATOR (C) 2021-2024 FuturLab Limited. All Rights Reserved.

Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.