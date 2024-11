MY FIRST STORYが、映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』の主題歌として書き下ろした「BREAK IT DOWN」の配信を開始した。2025年1月31日より全国公開となる映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』は、ブレイキングダウンの顔ともいえる格闘家・朝倉未来と起業家・溝口勇児が映画界に挑戦した作品だ。監督に『クローズZERO』で不良バトルジャンルを開拓した三池崇史を迎え、オーディションにて選出したW主演と豪華キャスト陣で描く新世代の不良バトル映画となっている。

「BREAK IT DOWN」

配信開始日:2024年11月11日(月)

配信サービス:https://zula.lnk.to/kqjX0jZL



[収録曲]

M-1. BREAK IT DOWN

(作詞:Hiro,nana hatori/作曲:MY FIRST STORY,CHIMERAZ)

M-2. 鴉

(作詞作曲:MY FIRST STORY,CHIMERAZ)





[映画情報]

映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』

2025年1月31日(金)公開

公式HP:https://bluefight.jp/





今作には、重厚で壮大なロックサウンドのなかで、主人公の挑戦と決意を描いた「BREAK IT DOWN」のほか、カップリング曲には同映画の挿入歌となる「鴉」が収録されている。シンプルなバンドサウンドだからこそ、Hiroの力強い歌声と真っ直ぐな思いが感じられる「鴉」が収録されることで、MY FIRST STORYの幅広い音楽性を感じられる2曲入りシングルになったという。「BREAK IT DOWN」は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中だ。映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』の公開の前に新曲を楽しんで欲しい。