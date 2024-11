JWマリオット・ホテル奈良にて、ホリデーシーズンの特別なひとときを演出する「クリスマス・コレクション2024」の予約受付がスタート。

奈良のいちご「古都華」を使用したショートケーキから各国のクリスマススイーツまで、ホリデーシーズンにぴったりな限定スイーツが用意されます!

JWマリオット・ホテル奈良「クリスマス・コレクション2024」

予約受付期間:2024年11月12日(火)〜12月21日(土)17:00まで

予約方法:Web予約または電話(0742-36-6000)

引渡し期間:2024年12月17日(火)〜2024年12月25日(水)12:00〜20:00

引渡し方法:

1)店舗受取 1階シルクロードダイニングにて

2)ドライブスルーでの受取 ホテル玄関正面にて

米国のトラベルガイド「フォーブス・トラベルガイド」でJWマリオットのブランドでは世界初の4つ星を2年連続、ミシュランワンキーホテルを獲得した「JWマリオット・ホテル奈良」

そんなJWマリオット・ホテル奈良にて、華やかなホリデーシーズンを彩るクリスマスケーキ3種と焼き菓子5種の予約受付がスタートします!

ホリデーシーズンに向けて登場する、各国の伝統とエレガンスが融合したクリスマス限定スイーツたち。

奈良のブランドいちご「古都華」を使用した華やかなショートケーキやドイツ伝統のシュトーレン、フランスのクリスマス菓子「ブッシュ・ド・ノエル」は、クリスマスにぴったりのスイーツです。

ほかにも英国スタイルの濃厚なフルーツケーキや新年を祝うフランスの「ガレット・デ・ロワ」など、JWマリオット・ホテル奈良らしい、国際色豊かなラインナップが用意されています。

また、中東出身のシェフが手がける、スパイス香るクッキー詰合せもこの時期だけの贅沢なギフト。

こだわりのスイーツとともに、大切な人との特別なひとときを過ごせるコレクションです!

ショートケーキ

価格:6,300円

サイズ:5号(直径15cm)

JWマリオット・ホテル奈良のペストリーチームの精鋭が、クリスマスの特別なひとときを彩る上質なショートケーキを用意。

2024年は奈良が誇るブランドいちご「古都華(ことか)」をふんだんに使った、贅沢なケーキが登場です。

後味すっきりの九州産生クリームときめ細かいスポンジが、古都華ならではのジューシーな甘みとほどよい酸味を際立たせます。

クリスマスだけの贅沢な味わいを堪能できるショートケーキです。

ブッシュ・ド・ノエル

価格:6,500円

サイズ:約20cm×8cm

クリスマスの象徴であるブッシュ・ド・ノエルの伝統的な味わいに、さらなる洗練を加えた一品に仕上げたクリスマスケーキ。

チョコレートの名門、ヴァローナ製のカカオ分70%クーベルチュールチョコレートを使ったクリームを贅沢に使用し、ふんわりとしたスポンジで丁寧に巻き上げています。

チェリーコンポートのほのかな酸味がクリームに華やかなアクセントを添え、スターアニス(八角)の風味が奥深い味わいを演出。

スーシェフ・藤田の個性が光る、独創的なアレンジを施したリッチで贅沢な味わいです!

ホワイトクリスマスケーキ

価格:7,000円

サイズ:6号(直径15cm)

「ホワイトクリスマスケーキ」は、雪積もる聖夜をイメージした、純白のエレガントなケーキです。

光沢を帯びた真っ白な土台に、ツリーを象ったホワイトチョコレートのデコレーションで、冬の美しい情景を表現。

ナイフを入れると、チョコレートやベリーのムースに、クランチが複雑に重なる7層が現れます。

甘さと酸味、なめらかさとざくざくとした食感の絶妙なハーモニーが楽しめるクリスマスショートケーキです。

シュトーレン

価格:2,400円

サイズ:約13cm×7cm

JWマリオット・ホテル奈良特製のシュトーレンは、本場ドイツの伝統製法とイスラムシェフの感性が融合した奥深い味わい。

バターやドライフルーツ、ナッツなどをふんだんに練り込む伝統製法に、天然酵母 サワードウ種を使って作られています。

少しずつスライスして、時間と共に深まるリッチでヘルシーな味わいを愉しめるシュトーレンです。

クリスマスフルーツケーキ

価格:2,500円

サイズ:4号(直径12cm)

英国スタイルのクリスマスフルーツケーキは、ブランデーとラムにじっくり漬け込んだフルーツとナッツをふんだんに使用。

しっかりとした生地で、濃厚な味わいに仕上げられています。

モラセスシロップとダークブラウンシュガーが織りなす、深いコクと優雅な甘みを堪能できるスイーツです。

ガレット・デ・ロワ

価格:4,500円

サイズ:6号(直径18cm)

「クリスマス・コレクション2024」には、新年を祝うフランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」が新登場。

JWマリオット・ホテル奈良のペストリーチームが総力を挙げ、パイ生地の「ベスト オブ ベスト」を追求して作り上げた一品になっています。

3日間、じっくりと生地を休ませながら仕上げたパイは、驚くほどサクサクで軽やかな食感です。

なめらかなアーモンドクリームと、ほろほろと崩れるパイ生地が織りなす絶妙なハーモニーを、心ゆくまで楽しめます。

ショソン・オ・マロン

価格:4,000円

サイズ:長さ約18cm

JWマリオット・ホテル奈良が贈る「ショソン・オ・マロン」は、フランスの焼き菓子「ショソン・オ・ポム」に着想を得た贅沢な一品。

三日月型に包み込んだサクサクのパイ生地に、和栗100%のフィリングをたっぷり詰め込んでいます。

フランスと日本の食文化の融合を追求するイスラムシェフがこだわり抜いた和栗は、滋味深く、上品で穏やかな甘みが特徴。

待ちわびたホリデーシーズン、大切な人との温かな時間にぴったりの、特別な味わいを堪能できます。

クッキー詰め合わせ

価格:1,250円

スパイスをコンセプトに、この時期だけの特別なクッキー詰合せを用意。

中東出身であり、スパイスを知り尽くすイスラムシェフ渾身の一品です。

リッチな味わいに、ツリーのオーナメントを模した愛らしい5種のフォルムで、大切な人へのプレゼントにもおすすめなクッキーに仕上げられています。

特別なひとときを演出する、クリスマスケーキ3種と焼き菓子5種の予約がスタート。

JWマリオット・ホテル奈良の「クリスマス・コレクション2024」は、2024年11月12日より予約開始です!

