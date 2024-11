マクドナルドで人気を博している、レギュラーメニューの「てりやきマックバーガー」

「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた贅沢な味わいの「チーズチーズてりやきマックバーガー」が14日間限定で販売されます☆

マクドナルド「チーズチーズてりやきマックバーガー」

価格:単品 460円(税込)〜/バリューセット 760円(税込)〜

販売期間:2024年11月13日(水)〜11月26日(火)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの期間限定メニューとして、甘辛いてりやきソースの風味が特長の「てりやきマックバーガー」に、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズと、濃厚な味わいのチェダーチーズをプラスした「チーズチーズてりやきマックバーガー」が登場。

てりやきの甘みと2 種類のチーズの風味が絶妙にマッチし、食べ応えのある贅沢な味わいを楽しむことができます。

とろけるチーズが織りなす深いコクと香ばしいバンズが一体となり、ひと口ごとに新しい味わいが広がるハンバーガーです。

「チーチーてりやき」の愛称で親しまれる期間限定メニューは、全国での販売はめずらしく、一部の店舗にて期間限定で登場する、知る人ぞ知る話題のメニュー。

なかなか出会えなかった方も多く、「食べてみたい」という多くの声に応えるべく期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売されます☆

てりやきソースのお馴染みのおいしさに、2種類のチーズが合わさった「チーチーてりやき」でしか味わえない特別な”てりやき”メニュー。

マクドナルドにて2024年11月13日より14日間の期間限定で販売される「チーズチーズてりやきマックバーガー」の紹介でした☆

