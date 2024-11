W大阪がクリスマス飾りやキャンドル、プレゼントに見立てたメニューが並ぶ「フェスティブ アフタヌーンティー “NEW YORK”」を期間限定で提供。

W誕生の地、ニューヨークをテーマにした、2024年のホリデーシーズン限定アフタヌーンティーです!

W大阪「フェスティブ アフタヌーンティー “NEW YORK”」

フェスティブ アフタヌーンティー“NEW YORK” のスイーツメニュー

期間:2024年11月1日(金)〜2025年1月15日(水)

※2024年12月21日〜12月25日はアフタヌーンティー+パスタ、またはハンバーガーのセットメニューもあり

時間:12:00〜、14:30〜、17:00〜、19:30〜(フリーフロー90分制)

場所:ソーシャルハブ「LIVING ROOM」 (W階)

予約:電話 06-6484-5812 (レストラン予約 9:00-20:00)、E-mail

※要予約

※写真はすべてイメージです

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」が、Wホテル誕生の地、ニューヨークをテーマにした「フェスティブ アフタヌーンティー “NEW YORK(ニューヨーク)”」を提供。

ホテル3階のソーシャルハブ「LIVING ROOM(リビングルーム)」にて期間限定で楽しめます。

煌びやかなニューヨークのホリデーシーズンを感じるアフタヌーンティーです!

フェスティブ アフタヌーンティー “NEW YORK” メニュー内容

セイヴォリーメニューのプレート

ウェルカムドリンク:赤「レッドステアーズ」か、白「オキュラス」が選べるモクテルスイーツ:ピスタチオタルト 赤い果実のムースフロマージュムース 林檎と柚子のコンポート ヘーゼルナッツビスキュイセイヴォリーメニューのプレート ストロベリータルト キャトルエピスチョコレートムース エスプレッソクリームホワイトチョコレートムース アプリコットオレンジサヴァラン ヴァンルージュ 洋梨とシナモンクリームクグロフセイヴォリー:スモークサーモンとアボカドのベーグルサンドイッチオマール海老ソーセージのホットドッグライ麦パンとパストラミビーフのサンドイッチチリビーンズとレッドチェダーチーズのホットサンドイッチ

※コーヒーと紅茶のフリーフロー付き

料金:

アフタヌーンティー 1人 8,000円(税・サ込)※2024年12月21日〜12月25日はクリスマスのスペシャルデコレーション仕様で8,500円(税・サ込)アフタヌーンティー+グラスシャンパーニュセット 1人 10,500円(税・サ込)(アフタヌーンティーのメニュー内容にWオリジナルグラスシャンパン1杯付き)アフタヌーンティー+パスタセット 1人 11,000円(税・サ込) ※2024年12月21日〜12月25日のみ(アフタヌーンティーのメニュー内容にオマール海老のクリームパスタ付き)アフタヌーンティー+ハンバーガーセット 1人 13,000円(税・サ込) ※2024年12月21日〜12月25日のみ(アフタヌーンティーのメニュー内容に和牛ニューヨークチーズハンバーガー付き)

「フェスティブ アフタヌーンティー “NEW YORK”」には、クリスマスのオーナメントやキャンドルライト、プレゼントに見立てたスイーツなどが登場。

ほかにも、ベーグルやホットドックなどニューヨークにちなんだ、セイヴォリープレートが用意されます。

また、シャンパーニュが付いたプランや2024年12月21日〜12月25日にはクリスマス期間限定のプランも!

アフタヌーンティー+パスタセット(2名分)

オマール海老のパスタが付いたプランや

アフタヌーンティー+ハンバーガーセット(2名分)

和牛ハンバーガーとセットになったプランも選べ、シーンに合わせて楽しめます。

イルミネーションが煌めく大阪の“フィフス・アベニュー”こと御堂筋で、まるでニューヨークにいるかのようなホリデーシーズンを体験できるアフタヌーンティーです☆

誕生の地であるニューヨークをテーマにした、ホリデーシーズン限定のアフタヌーンティー。

W大阪の「フェスティブ アフタヌーンティー “NEW YORK”」は、2024年11月1日〜2025年1月15日まで提供です!

