「30ML」の新商品お披露目配信「第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」が11月12日19時より開始！発表内容の情報も公開
11月12日19時 配信予定
BANDAI SPIRITSは、「第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を11月12日19時より配信する。
本配信は、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL（30ML）」に属する「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の新商品情報を発表する内容でとなっている。
今回同ブランドの公式Xアカウントより、本配信の開始日時を公開しておるほか、配信内で発表する内容についても公開しており、「30MS」から2人の新たなシスター、「30MF」から新たなジョブ、「30MM×AC6」より新機体やオプションパーツが公開される予定となっている。【第8回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
⠀／- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) November 9, 2024
📢 第8回新商品発表会 いよいよ来週！
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第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会
11月12日(火)19:00~ 配信👏
みなさん、アジェンダをご確認いただけましたか？
発表会当日をお楽しみに✨#生配信30ML は
YouTube生配信でお届けします！https://t.co/kXNze8gmsx pic.twitter.com/MQMBNxIwHp
⠀／- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) November 7, 2024
📢 第8回新商品発表会 発表内容公開
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第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会
11月12日(火)19:00~ 配信👏
PICK UP NEWSも初出情報続々！
エンディング後には30MS新コラボ映像も公開！
みなさん、お楽しみに✨#生配信30ML は
YouTube生配信でお届けします！https://t.co/kXNze8gmsx pic.twitter.com/nHa5iR72Ui
(C)BANDAI SPIRITS 2019
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