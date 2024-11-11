【第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】11月12日19時 配信予定

BANDAI SPIRITSは、「第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を11月12日19時より配信する。

本配信は、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL（30ML）」に属する「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の新商品情報を発表する内容でとなっている。

今回同ブランドの公式Xアカウントより、本配信の開始日時を公開しておるほか、配信内で発表する内容についても公開しており、「30MS」から2人の新たなシスター、「30MF」から新たなジョブ、「30MM×AC6」より新機体やオプションパーツが公開される予定となっている。

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📢 第8回新商品発表会 いよいよ来週！

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第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会

11月12日(火)19:00~ 配信👏



みなさん、アジェンダをご確認いただけましたか？

発表会当日をお楽しみに✨#生配信30ML は

YouTube生配信でお届けします！https://t.co/kXNze8gmsx pic.twitter.com/MQMBNxIwHp - 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) November 9, 2024

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📢 第8回新商品発表会 発表内容公開

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第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会

11月12日(火)19:00~ 配信👏



PICK UP NEWSも初出情報続々！

エンディング後には30MS新コラボ映像も公開！



みなさん、お楽しみに✨#生配信30ML は

YouTube生配信でお届けします！https://t.co/kXNze8gmsx pic.twitter.com/nHa5iR72Ui - 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) November 7, 2024

【第8回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023