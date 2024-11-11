【第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会】
11月12日19時 配信予定

　BANDAI SPIRITSは、「第8回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」を11月12日19時より配信する。

　本配信は、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL（30ML）」に属する「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の新商品情報を発表する内容でとなっている。

　今回同ブランドの公式Xアカウントより、本配信の開始日時を公開しておるほか、配信内で発表する内容についても公開しており、「30MS」から2人の新たなシスター、「30MF」から新たなジョブ、「30MM×AC6」より新機体やオプションパーツが公開される予定となっている。

【第8回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2019
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2023