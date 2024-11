10月8日に3度目となる首の手術を行った、X JAPANのYOSHIKIさんが、11月11日に自身のSNSを更新。

現在の体調について綴りました。

【写真を見る】YOSHIKIさん 「もうドラムを演奏することができないのかもしれない?」 SNSに綴る 10月・3度目となる首の手術





YOSHIKIさんは、自身のXに「もうドラムを演奏することができないのかもしれない?」と、投稿。



続けて「I don't know if I can ever play drums again?」と、英訳を添えました。









この投稿にファンからは「Yoshikiさん♡ たとえドラムが叩けなくなっても 今、すでに自身で歩いて仕事ができているだけでも凄い回復力だと思いますよ。 きっとYoshikiさんのことですから、 どこまでも可能性を求めていくと信じています」・「いろいろ YOSHIKIさん自身の思いや、まだまだ いっぱい夢がある思うけどさ 正直 言って 我々は YOSHIKIさんが 元気にいてくれたら ただ それで ええやで」・「Yoshikiさま 今は回復を願っています。ドラムを演奏することへの思いは計り知れないですが。。。どうぞご無理されませんように どんなことがあっても 世界一素敵ドラマーは Yoshikiさま」などの反響が寄せられています。









5日、YOSHIKIさんは、自身のインスタグラムやXに「首の手術後、今は歩けるようになりました。」と綴り、報道陣の前でポーズを決める様子などの動画をアップしていました。



YOSHIKIさんは、2009年と2017年、頸椎にまつわる手術を受けています。



【担当:芸能情報ステーション】