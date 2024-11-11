「週刊少年ジャンプ 2024年50号」本日発売！ 表紙&巻頭カラーには「あかね噺」が登場センターカラーには「悪祓士のキヨシくん」などが掲載
【週刊少年ジャンプ 2024年50号】
11月11日 発売
価格：300円
11月11日 発売
価格：300円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年50号」を本日11月11日に発売した。価格は300円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙&巻頭カラーには、落語を題材にした作品「あかね噺」（原作：末永裕樹氏/作画：馬上鷹将氏）が登場。センターカラーには、臼井彰一氏の「悪祓士のキヨシくん」、沼駿氏の「超巡！超条先輩」、藤巻忠俊氏の「キルアオ」が掲載されている。
週刊少年ジャンプ50号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) November 10, 2024
阿良川一門過去編開幕❗️
表紙&巻頭カラーは『あかね噺』🎉
センターカラーは『悪祓士のキヨシくん』『超巡！超条先輩』『キルアオ』‼️
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