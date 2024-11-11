【週刊少年ジャンプ 2024年50号】11月11日 発売価格：300円

集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年50号」を本日11月11日に発売した。価格は300円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭カラーには、落語を題材にした作品「あかね噺」（原作：末永裕樹氏/作画：馬上鷹将氏）が登場。センターカラーには、臼井彰一氏の「悪祓士のキヨシくん」、沼駿氏の「超巡！超条先輩」、藤巻忠俊氏の「キルアオ」が掲載されている。

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