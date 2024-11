サンスター文具からシミュレーションRPG『ペルソナ5 タクティカ』の「ラバーキーホルダー」が登場。

主人公たちの姿をダイカットデザインで表現した、全12種のラバーキーホルダーがランダムで購入できます!

サンスター文具『ペルソナ5 タクティカ』ラバーキーホルダー

予約期間:2024年10月31日(木)11時〜

商品お届け:2025年2月予定

価格:880円(税込) ※送料・手数料別途

種類:全12種 ※ランダム

対象年齢:15歳以上

商品サイズ:約W100×H100×D5mm以内ダイカット(キーホルダー部分を含まず)

販売店舗:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ「サンスターステーショナリーストア」

発売元:サンスター文具

『ペルソナ5』シリーズ最新作・戦術で魅せるシミュレーションRPG『ペルソナ5 タクティカ』の「ラバーキーホルダー」が、サンスター文具から登場。

ゲーム『ペルソナ5 タクティカ』の「ラバーキーホルダー」は、約W100×H100ミリ以内のダイカット仕様。

インパクトのある、大きめサイズが魅力です。

コードネーム「ジョーカー」を名乗る作品の主人公や仲盗賊団の間たちがラインナップ。

「エル」やコードネーム「モナ」こと「モルガナ」

コードネーム「スカル」こと「坂本竜司」

コードネーム「パンサー」こと「高巻杏」たちの、ポップで躍動感ある姿が切り取られています☆

キツネ面が特徴的な「フォックス」こと「喜多川祐介」に

銃を構える「クイーン」こと「新島真」

盗賊団のナビゲーション役を務める「ナビ」こと「佐倉双葉」

飾り付きの帽子がチャーミングな、コードネーム「ノワール」を名乗る「奥村春」の姿も。

盗賊団と一緒に異世界を冒険する「春日部統志郎」や

白いコスチュームが目を引く「クロウ」こと「明智吾郎」

ダイナミックな動きを見せる「芳澤かすみ」の全12種がランダムで登場します!

キャラクター単体で飾るのはもちろん、複数キャラを並べて楽しむこともできるグッズです☆

全12種がランダムで登場する、ダイカットデザインのラバーキーホルダー。

サンスター文具『ペルソナ5 タクティカ』ラバーキーホルダーは2024年10月31日より、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内の「サンスターステーショナリーストア」にて予約受付中です!

※準備数に達した場合、販売を終了することがあります

※お届け時期を変更して注文を承る場合があります

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 主人公たち12種のデザインがランダムで登場!サンスター文具『ペルソナ5 タクティカ』ラバーキーホルダー appeared first on Dtimes.