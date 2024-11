Appleの空間コンピューターである「Apple Vision Pro」の次世代モデルは、2025年秋から2026年春に登場すると報じられています。Apple’s Expansion Plan: Glasses, Home Devices, Mixed-Reality Headsets, AirPods - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-11-10/apple-s-expansion-plan-glasses-home-devices-mixed-reality-headsets-airpods-m3bncxeo

Gurman: Apple Vision Pro 2 on track for release between Fall 2025 and Spring 2026 - 9to5MacApple Vision Pro 2 release pushed back to sometime in late 2025 to spring 2026 - PhoneArenahttps://www.phonearena.com/ar-vr/news/apple-vision-pro-2-release-pushed-back-to-sometime-in-late-2025-to-spring-2026_id164640Apple Might Scrap The Cheaper Vision Pro For Now, As Next Year's Upgrade Is Set to Feature the Same Design and Price But With A Boosted M5 Chiphttps://wccftech.com/apple-vision-pro-2-upgrade-m5-chip/AppleはApple Vision ProがApple Watch並みのヒット商品になることを期待していましたが、記事作成時点ではこれが実現することはなさそうです。しかし、ウェアラブル製品にヘッドマウントディスプレイ以外にスマートグラスやiPhone接続型の安価なヘッドマウントディスプレイなど幅広いラインナップを用意することができれば、同分野を250億ドル規模(約3兆8000億円)のビジネスにすることができるとAppleは期待している模様。Appleはスマートグラス分野への進出を検討すべく、社内でスマートグラス市場の評価に協力する社員を集めています。AppleはこれまでApple Vision Pro、AirPods、HomePodといった製品の開発時に調査を実施しており、スマートグラスでも同様の市場調査が行われ始めているというわけです。なお、AppleはSnapやMetaのスマートグラスの調査を行っている模様。しかし、Appleの品質要件を満たすようなAR体験を提供可能なスマートグラスの開発には、少なくとも5年はかかるとApple関連のリーク情報に精通したマーク・ガーマン氏が指摘しています。MetaとSnapのスマートグラスもまだまだ製品としては粗削りで、「完成度はそれほど高くない」ため、「購入する価値のあるスマートグラスが登場するまで、しばらく待つ必要があるということです」とガーマン氏は言及しています。さらに、Apple Vision Proについては次期モデルではM2チップをM5チップにアップグレードすることで、大幅なパフォーマンス向上が計画されていると報じられています。Apple Vision ProにはM2チップが搭載されていますが、Apple Vision Pro発表後にM3およびM4チップが登場したため、Apple Vision Proはやや時代遅れのように感じられるものとなっていました。しかし、次期Apple Vision ProはM5発表とほぼ同じタイミングでリリースされることとなるそうです。Bloombergは次期Apple Vision Proが現行のApple Vision Proとほぼ同じ外観になる可能性が高いと指摘しており、「Apple はApple Vision Proについていくつかのアイデアに取り組んでいますが、第2世代のApple Vision Proの少なくともひとつのバージョンでは現在のデザインとほぼ同様のものになるでしょう。大きな変更点はプロセッサのアップグレードなどの内部的なものです」と報じています。Bloombergは次期Apple Vision Proが2025年秋から2026年春までの間に発売されると報じていますが、アナリストのミンチー・クオ氏は「M5搭載のApple Vision Proが2025年に登場する」と予想しています。廉価版Apple Vision Proの生産が2027年まで延期されるもM5搭載のApple Vision Proが2025年にも登場するとの報道 - GIGAZINEなお、Apple Vision Pro向けOSであるvisionOSの開発者向けベータ版バージョン2.2において、Appleは「Mac Virtual Display」と呼ばれるアプリケーションをリリースしています。Mac Virtual DisplayはApple Vision ProでMacの仮想ディスプレイを展開できるようになるアプリケーションです。このMac Virtual DisplayがApple Vision Proにとって最初のキラーアプリになるとBloombergを含む複数のメディアが報じました。