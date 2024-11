韓国のディスプレイメーカーであるLGディスプレイが、業界最高の伸長率となる最大50%まで伸ばしたり曲げたりできるストレッチャブル(伸縮可能)ディスプレイを2024年11月8日に発表しました。LG Display Succeeds in Developing World‘s First Stretchable Display that Expands by 50 Percenthttps://www.lgdisplay.com/eng/company/media-center/latest-news?contentId=5362

LG's new stretchable display can grow by 50%, bendy panels can be deformed into new form factors | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/monitors/lgs-new-stretchable-display-can-grow-by-50-percent-bendy-panels-can-be-deformed-into-new-form-factors伸縮可能ディスプレイの開発は韓国産業通商資源部と韓国産業技術企画評価院が主導する国家プロジェクトの1つで、LGディスプレイは2022年に初めて伸縮可能ディスプレイを発表しています。[Inside LG Display] Stretchable displays wrap around your world - YouTube今回新たに発表された伸縮可能ディスプレイは、韓国・ソウルにあるLGサイエンスパークで披露されました。会場で披露されたプロトタイプは1インチ当たり100ピクセルの解像度とRGBフルカラーの12インチで、引っ張ることで18インチにまで拡大できます。2022年当時の最大伸長率は約20%でしたが、今回発表された伸縮可能ディスプレイは最大伸長率が約50%まで改善されているとのこと。LGディスプレイによると、「コンタクトレンズに使用される特殊なシリコン素材基板」をベースにしており、その特性を改善することで伸縮性と柔軟性を向上させたそうです。また、LGディスプレイは最大40マイクロメートルのマイクロLED光源を採用することで耐久性を強化し、1万回以上の伸縮が可能になったとアピール。さらに低温や高温への暴露や外部からの衝撃など、過酷な環境でも鮮明な画質を維持できるとしています。伸縮可能ディスプレイは、折り畳みができるフォルダブルスマートフォンのディスプレイのほか、衣類へのディスプレイ搭載、押し出し成形された自動車パネルにフィットするタッチディスプレイなど、さまざまな用途が想定されています。実際に会場では、新しい伸縮可能ディスプレイを消防士の制服に縫い付けることで、チーム内でリアルタイムの情報を共有するというコンセプトのデモが披露されたそうです。LGディスプレイの最高技術責任者であるユン・スヨン氏は「我々は韓国の産業界や学術界、研究関係者で緊密に協力し、持続可能な未来のディスプレイエコシステムを構築し続けます」とコメントしました。