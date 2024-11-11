YOASOBIが応援動画を公開！楽曲「New me」原作小説を収録した書籍が発売開始
■YOASOBI新曲「New me」の原作小説となった大賞受賞作『白山通り炎上の件』の英語版電子書籍も発売！
単行本『New me―文藝×monogatary.com小説集―』が、11月11日に発売された。
本書は、創刊91年の季刊文芸誌『文藝』と、ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営するmonogatary.comが共催して、2023年に実施した新人文学賞『文藝×monogatary.com コラボ賞』受賞の全7作品を収録した小説集。
また本書の発売記念として、YOASOBIの新曲「New me」の原作小説となった、本書収録の大賞受賞作『白山通り炎上の件』の英語版電子書籍『The Hakusan Street Incident』（著・有手窓）が、世界各国で11月11日から発売される。
さらに、YOASOBIから書籍『New me ―文藝×monogatary.com小説集―』へ応援動画が到着した。
■YOASOBI新曲「New me」MVと、書籍『New me ―文藝×monogatary.com小説集―』PV公開！
書籍『New me ―文藝×monogatary.com小説集―』刊行を記念し、YOASOBIと連動したスペシャル書籍PVが、11月にAyase/YOASOBIのオフィシャルYouTubeにて公開される。小説と音楽、特別なコラボレーションで誕生する作品群に注目だ。
書籍情報
2024.11.11 ON SALE
『New me―文藝×monogatary.com小説集―』
＜収録作品＞
大賞作
『白山通り炎上の件』有手窓 ※YOASOBI新曲「New me」として楽曲化
優秀作
『サイボーグになりたいパパゲーノ』東旺伶旺
『放浪する顔面』佐加島テトラ
佳作
『青い木と遺棄』目榎粒子
『グリーンベルベットの背骨』青井井蛙
『タイポグリセミア』本條七瀬
『さよならの海』冬村未知
2024.11.11 ON SALE
『The Hakusan Street Incident』
※『白山通り炎上の件』の英語版
リリース情報
2024.11.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「New me」
『New me―文藝×monogatary.com小説集―』詳細はこちら
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309039213/
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https://www.yoasobi-music.jp/