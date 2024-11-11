Blueskyに「長文の分割投稿が簡単になる機能」や「画像投稿時にラベルを付与する機能」が追加される
2024年11月8日(金)にBlueskyのバージョン1.93がリリースされました。「スレッドの一括投稿機能」や「投稿する画像に自分でラベルを付与できる機能」などが追加されています。
📢 App Version 1.93 is rolling out now (1/5)
This release includes the thread composer, improved tooling for adding content warnings to your own posts, and other improvements and fixes.
Open this thread for more details. 🧵— Bluesky (@bsky.app) 2024-11-08T19:44:37.525Z
◆スレッドの一括投稿機能
Blueskyのポストの最大文字数は300文字で、300文字を超える文章を投稿する際は元ポストにリプライしてスレッドを作成する必要があります。新たに、ポスト作成画面にスレッドを一括投稿する機能が追加されました。
ポスト作成画面に文章を入力すると、「＋」ボタンが現れるのでクリック。
すると、スレッドが分割されて文章の続きを入力できるようになりました。
文章を書き終わったら右上の「Post All」をクリック。
すると、スレッドが一括投稿されました。
◆画像で自分でラベル付けする機能
成人向けコンテンツなどを投稿する際に自分でラベルを付けられるようになりました。ラベルを付ける手順は以下の通り。
投稿したい画像を選択すると、投稿作成画面の下部に「ラベル」というボタンが表示されるのでクリック。
「きわどい」「ヌード」「Adult」「生々しいメディア」から選んでタグを付けられます。これで、各ラベルを非表示設定しているユーザーの目に触れないようにできます。