快適で暮らしやすい住環境が魅力！FJネクスト「ガーラ・プライム川口」

FJネクストは、分譲マンション「ガーラ・プライム川口」(総戸数78戸)の販売[申込受付]を11月14日(木)より開始します。

FJネクスト「ガーラ・プライム川口」

<物件概要>

所在地 : 埼玉県川口市幸町2丁目89番1(地番)

埼玉県川口市幸町2丁目14番21-○○○号(住居表示)

交通 : JR京浜東北線「川口」駅まで徒歩9分

売主 : 株式会社FJネクスト

構造・規模 : 鉄筋コンクリート造 地上14階

総戸数 : 78戸

間取り : 1K

専有面積 : 20.05m2

竣工 : 2025年2月下旬予定

ホームページ: https://www.gala-series.com/gpm-kawaguchi/

〈ガーラ・プライム川口の主な特長〉

◆大型商業施設をはじめ多彩な生活利便施設が揃う魅力的な周辺環境

「ガーラ・プライム川口」が位置する川口エリアでは、「アリオ川口」や「川口キュポ・ラ」をはじめとした大型商業施設に加え、商店街や公共施設も充実するなど、賑わいと利便に満ちた街並みが形成されています。

さらに、マンションの周辺には複数のスーパーマーケットやグルメスポットが点在するなど、快適で暮らしやすい住環境が魅力です。

◆都内の主要ターミナルへ軽快に繋がる卓越したアクセスネットワーク

最寄りのJR京浜東北線「川口」駅からは、「東京」駅や「上野」駅へスピーディーに繋がるほか、隣の「赤羽」駅で

JR埼京線に乗り換えをすることで、「池袋」駅や「新宿」駅など主要なターミナルへのスムーズなアクセスを可能にする卓越した機動力を誇ります。

また、「王子」駅で東京メトロ南北線に乗り換えすることで、都内中枢エリアへの移動においても軽快なフットワークを実現します。

◆居住者ニーズを追求した機能的な仕様設備・建物構造

【セキュリティ・安全性】

■先進のカードキーシステムを導入。

1枚のカードでオートロック・エレベーター・玄関と各住戸に入るまで3重の施錠でより高い安全性を実現しました。

カードキーは財布にも入るスリムなデザインで、電波・磁気・結露などの影響を受けず、キー交換も容易に行えます。

■シャッター付きドアスコープをはじめ、防犯用のドアロック部分カバー、強固な耐久性のドアガードなど、玄関ドアのセキュリティ面にも配慮しました。

【毎日の暮らしを支える確かな構造】

■プレボーリング拡大根固め工法により、杭径約500mmの杭を40本構築し建物を支えています。

■居室内の遮音性に配慮し、すべての居室に二重床・二重天井構造を採用しています。

■外の冷気が住戸内に伝わるのを軽減するため、マンション躯体に沿って室内側に約25mm厚、最下階住戸のスラブ下は約60mm厚の断熱材を配しました。

また、屋上の屋根部分は約50mm厚の外断熱としています。

【マンションライフを手厚くサポート】

■ご入居者様向けの専用窓口「ガーラコンシェルジュサービス」は、長く安心してお住まいいただけるよう、マンション生活におけるご相談や要望を承ります。

■全ての専有部に快適なインターネット接続環境(住戸内最大1Gbps)を提供します。

無線LAN環境でもインターネットを利用できます。

【こだわりの住戸設備】

■Siセンサー付き2口ガスコンロ[グリル付き]、節水機能付きのシングルレバー混合水栓、耐震ラッチ付きキッチン吊戸棚など機能性、デザイン性ともに優れたシステムキッチンを採用しました。

■広々と使えるバスルームはゆったりと入浴することができ、また、浴室乾燥機を全戸に設置しているため、天候や時間を気にすることなく洗濯物を乾かすことができます。

■住戸の水まわり空間は、バスルーム・パウダールーム・トイレ全てが独立プランとなっており、居住者ニーズを実現した都市生活にふさわしい設えとなっています。

エントランスイメージ

エントランスホールイメージ

現地案内図

現地上空からの航空写真

