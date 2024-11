不登校や高校中退を経験した生徒が輝く場！第一学院高等学校「WITHUS DAIICHICUP」

第一学院高等学校にて、WITHUS DAIICHICUP<オンライン文化祭>を開催します。

第一学院高等学校「WITHUS DAIICHICUP」

・日時 :2024年11月16日(土)10時30分〜15時40分

・配信場所:第一学院高等学校 東京本部スタジオ

(東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館5F)

※第一学院高等学校の生徒は、各所属キャンパスからオンラインで参加します。

第一学院高等学校にて、WITHUS DAIICHICUP<オンライン文化祭>を開催。

WITHUS DAIICHICUP<オンライン文化祭>は、全国にある第一学院のキャンパス生がオンライン上でつながる一大イベントです。

普段は違う場所で学ぶ仲間がオンラインでつながり、自分の感性を表現したり、全国の仲間とコミュニケーションをとりながら絆を深めることで、一人ひとりの文化活動活性化と、全国的な発露・称賛・交流の場設定による生徒の意欲喚起および成長度促進を図っていきます。

WITHUS DAIICHICUP<オンライン文化祭>は、全国の生徒の中から、自ら手を挙げて集まった生徒実行委員会が半年以上かけて準備をし、当日の運営を行います。

ポスター・タイムスケジュールの制作は、イラストやデザインが好きな生徒が担当します。

タイムスケジュール(宇都宮キャンパス 田沢美幸さん作)

【2024年度実施種目】

(1)クイズ大会 (2)じゃんけん大会 (3)FALL GUYS (4)大喜利大会 (5)マイプロジェクト紹介

(6)スプラトゥーン (7)コンテスト(川柳・フォト・イラスト・コスプレ)

第一学院高等学校では、生徒一人ひとりの「成長実感」を大切にしています。

生徒の中には、不登校や高校中退等、何かしらの形で一度挫折を経験し、自分に自信が持てない生徒が多数在籍しています。

そのような生徒たちも、第一学院での学校生活を通じてたくさんの方とふれあい、さまざまな経験を重ね、新たな一歩を踏み出しています。

2023フォトコンテスト 最優秀作品(秋葉原キャンパス 丹羽 さつきさん)

2023イラストコンテスト 最優秀作品(横浜キャンパス 宮阪 愛莉奈さん)

・2023フォトコンテスト 最優秀賞 丹羽さんコメント

空の写真を撮ることが多いのですが、この日は夕日がきれいだったので、撮影しました。

場所は自宅の近くで、田んぼがたくさんあるところです。

この写真は過去のことが鮮やかに写っている雰囲気で、現実感が薄いところが気に入っています。

コンテストで1位に選ばれるなんて信じられず、嬉しいです。

・2023イラストコンテスト 最優秀賞 宮阪さんコメント

テーマの学生生活から、第一学院の自由な校風の中で、個性を大切にしながら、みんなが未来に向かっていく姿をイメージして描きました。

第一学院高等学校

