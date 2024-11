CAFE OHZAN(カフェオウザン)は、2024年11月1日(金)に発売したクリスマス限定ラスクの4商品に加え、11月10日(日)に新商品であるチョコレートラスクを販売中です。

CAFE OHZAN「クリスマス限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)は、2024年11月1日(金)に発売したクリスマス限定ラスクの4商品に加え、11月10日(日)に新商品であるチョコレートラスクを販売中。

通年販売しているキューブラスク12個入と同じ形の限定パッケージ。

この限定パッケージに2024年新デザインのチョコレートラスクを入れ、改めて発売しました。

数量限定の商品です。

帽子箱のような筒形ボックスには、赤と緑のクリスマスらしい配色を軸に、ポインセチア・ヒイラギなどを飾りました。

5個入や24個入とはデザインを変えて、大人っぽい印象にしています。

描いたのは、クリスマスシーズンの街並みと、そこに暮らす人々の姿。

ホリデーに向けて少しずつ彩られていく街並みと、大切な人と過ごす穏やかな日常。

そんな温かな風景を詰め込みました。

CAFE OHZANのコンセプトでもある“大人可愛い”をイメージしたパッケージデザインです。

中身のラスクにも、サンタや雪だるま、リースなどの可愛らしいモチーフが盛りだくさん。

1箱にクリスマスらしさがぎゅっと詰まっています。

クリスマスギフトにも、お歳暮にもぴったりです。

■キューブラスク12個入 ノエルブラン/Le Cube Rusk Noel Blanc

12種類のラスクが入っています。

商品名 : キューブラスク12個入 ノエルブラン

価格 : 3,132円(税込)

発売日 : 2024年11月10日(日)

販売URL: https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/#Noerblanc

■販売店情報

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問い合わせ:0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■一部商品取扱店

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問い合わせください。

・羽田空港(第1ターミナル/1か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ:03-5757-8127

・羽田空港(第2ターミナル/1か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILETOKYO

お問い合わせ:03-6428-8725

・成田空港(第3ターミナル/1か所)

2F保安検査前 東京食賓館

お問い合わせ:0476-34-4161

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※記載の日付は催事予定期間です。

商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

・JR東京駅(3か所)

八重洲中央口コンコース グランドキヨスク東京(開催中〜終了日未定)

八重洲中央口コンコース グランドキヨスク東京コンコース通路沿いクリスマス特設コーナー(11月26日〜無くなり次第終了)

八重洲北口 プレシャスデリ(11月26日〜12月24日)

・神戸阪急(11月27日〜12月3日)

B1Fスイーツイベント

・大丸神戸店(12月11日〜12月22日)

B1F スイーツイベント1

・渋谷スクランブルスクエア(12月5日〜12月25日)

1階 Event Stage1

・伊勢丹 立川店(12月11日〜12月25日)

地階 洋菓子プロモーション

【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社珠屋櫻山

Tel:0120-129-683

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “大人可愛い”をイメージしたパッケージ!CAFE OHZAN「クリスマス限定ラスク」 appeared first on Dtimes.