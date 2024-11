重要ファイルの持ち出しを制御！ティエスエスリンク「コプリガード Ver.7.0」

ティエスエスリンクは、サーバーやパソコンから共有ファイルのコピーを禁止する、情報漏洩対策ソフト「コプリガード Ver.7.0」を2024年11月11日(月)より販売中です。

ティエスエスリンク「コプリガード Ver.7.0」

ティエスエスリンクは、サーバーやパソコンから共有ファイルのコピーを禁止する、情報漏洩対策ソフト「コプリガード Ver.7.0」を2024年11月11日(月)より販売。

また、新製品「共有フォルダー保護拡張オプション」も同日発売しました。

新オプションでは、コプリガードをインストールしないデバイス(=管理外デバイス)からのアクセス防止を実現し、安全性を強化しました。

「コプリガード」は、社内で共有するファイルの持ち出しを禁止する、情報漏洩対策ソフトです。

社内業務やリモートワークで、サーバー上のファイルの編集は可能にしつつ、ローカルや外部へのファイルコピー・印刷操作を禁止します。

メール添付やアップロードでの持ち出しも禁止、またファイル利用中の画面情報のスクリーンショット(画面キャプチャー)も禁止し、情報流出を強力に防止します。

【「コプリガード」の紹介ページ】

https://www.tsslk.jp/cp/

ファイルの持ち出しを禁止

最新版のVer.7.0では、「コプリガードをインストールしないデバイスから重要ファイルを保護したい」という、利用者から多く寄せられていた要望に応えています。

これまでは、コプリガード管理外デバイス(持ち込みPC/スマホ/Macなど)から共有フォルダー(重要領域)へのアクセスを制限するには、OSのアクセス制御で設定する必要がありました。

しかし、新製品「共有フォルダー保護拡張オプション」によって、コプリガードと共有サーバーの設定だけで、アクセス禁止できるようになりました。

さらに新機能の暗号化を併用することで、情報漏洩リスクを抑え、より安全なシステム環境を実現できます。

※利用には「共有フォルダー保護拡張オプション」(有償)が別途必要です。

共有フォルダー保護拡張オプション

また他にも、Ver.7.0では利用者からの要望にお応えして使いやすさを向上しました。

・保護対象外の操作でもログを記録

・管理ログの自動収集(サーバー管理版のみ)

・使いやすいポリシーテンプレートに改編

・重要領域を編集禁止に設定可能に

・領域指定がより便利に

Ver.7.0の詳細は以下のサイトを確認してください。

【「コプリガード Ver.7.0」新機能!管理外デバイスからのアクセスを防止!】

Ver.7.0 新発売

【「コプリガード」は、このようなセキュリティ課題を解決できます】

●ファイルサーバー上の機密情報ファイルの持ち出しを禁止したい。

●パソコン画面上の個人情報のスクリーンショットや画面キャプチャーを禁止したい。

●重要データを扱う経理や法務など特定部署だけに、ファイルの不正コピー対策をしたい。

●USBメモリーへのファイルコピー・保存を禁止して持ち出しできないようにしたい。

●特定のアプリケーションだけ制御し、他のアプリケーションに影響しないようにしたい。

●部署や利用者ごとに異なる制御をして、柔軟に運用したい。

【「コプリガード」の特長】

1) ファイルサーバーやパソコン上のファイルの持ち出しを禁止

ファイルサーバーの共有フォルダーやパソコン内の特定フォルダーからの、ファイルコピー・保存を禁止して持ち出しを防ぎます。

メニュー・キー・ドラッグ&ドロップでのファイルコピー操作や、メール添付・Webへのアップロードを禁止します。

2) 文字や画像などのデータコピー・印刷を禁止

ファイル利用中のアプリケーションでのコピー・印刷、画面に表示されている情報のスクリーンショット・画面キャプチャー・プリントスクリーンを禁止して情報漏洩を防止します。

アプリケーションの印刷・コピー操作だけでなく、ドラッグ&ドロップでのコピー操作も禁止します。

紙による印刷だけでなく、デジタルファイル出力も禁止します。

3) パソコンからUSBなど外部メディアへのコピー・保存を禁止

パソコンから、外部メディアへのファイルコピー・保存を禁止します。

スマートフォン・デジタルカメラ・USBメモリー・SDカード・CD・DVDドライブなどへのコピーや保存を禁止します。

Bluetooth通信・赤外線通信などでのファイル持ち出しも禁止します。

4) 運用に合わせて利用制御(禁止ポリシー)を細やかに設定

利用制御(禁止ポリシー)は、管理ツールのテンプレートから選ぶだけでスムーズに設定できます。

また、パソコンごと、またログインユーザーごとなど、管理者側が細やかに設定・変更できます。

たとえば、役職や部署ごとに利用制御を変える、特定の業務アプリケーションだけを利用制御するなど業務内容に合わせて柔軟に運用できます。

1台のパソコンを複数人で利用する場合でも、ログインユーザーごとに個々の禁止ポリシーを適応させる運用が可能です。

Active Directoryや配布ツールを使ったポリシー配布もできます。

5) 透かし印刷や管理ログで不正行為の後追いも

印刷を許可する運用の場合は、透かし印刷が可能です。

「誰がいつ印刷したか」などの情報を刷り込み、不正の抑止力や後追いに利用できます。

管理ログも不正行為の調査に利用できます。

6) 保護ポリシーの管理方法によって「スタンダード版」「サーバー管理版」から選べる

運用目的や規模に応じて、「スタンダード版」「サーバー管理版」2タイプの製品を用意されています。

導入が小規模でシンプルな運用をしたい場合はサーバーなしの「スタンダード版」を、規模が大きく複数のポリシーを細やかに運用したい場合は「サーバー管理版」が最適です。

【「コプリガード」の概要】

<製品名>

「コプリガード スタンダード版 Ver.7.0」

「コプリガード サーバー管理版 Ver.7.0」

<動作環境(管理サーバー)>

Windows Server 2022/2019/2016

※日本語環境のみに対応しています。

<動作環境(クライアントツール)>

Windows 11/10

※各国語OSで動作しますが、日本語以外のOSでは英語でのメッセージ表記となります。

<希望小売価格(税別)>

・スタンダード版:基本パッケージ500,000円+1ライセンス10,000円

・サーバー管理版:基本パッケージ1,500,000円+1ライセンス10,000円

※スタンダード/サーバー管理版とも、コプリガードで制御するPC数に応じて、ライセンスが必要になります。

1ライセンスで、1台のパソコンにインストールできます。

ライセンス数に応じてボリュームディスカウントを用意しています。

別途、保守費が必要です。

※サーバー管理版には、コプリガード サーバー1台分のライセンスが含まれています。

・共有フォルダー保護拡張オプション 1ライセンス5,000円

※「スタンダード版」 と「サーバー管理版」の各基本パッケージに、オプションとして追加できます。

各基本パッケージのライセンスと同数の購入が必要です。

オプション単体での購入はできません。

サブスクリプション ライセンスでは、使用(購入)できません。

※ライセンス数に応じてボリュームディスカウントを用意しています。

別途、保守費が必要です。

※購入はお取引のある販売店にお問い合わせください。

※本文に記載されたすべてのブランド名とその商品名は、それぞれ帰属者の登録商標または商標です。

