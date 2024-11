◆クリスマスイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」。今年初登場のプリズムツリーやランタン散策も

◆クリスマスイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」。今年初登場のプリズムツリーやランタン散策も星明かりのプロムナード大正時代からの歴史がある軽井沢高原教会では、2024年12月1日(日)〜25日(水)まで、「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」を開催する。今年は「プリズム」をテーマに、クリスマスを祝うイベントを実施。テーマを象徴する「プリズムツリー」の美しさにときめいたり、光に満ちた森をランタンを持って散策したり、心に残るひとときを過ごすことができそう。さらに、ゴスペルのライブ「Harmony of prism」の開催も。

大正時代から続く由緒ある教会のクリスマスイベント1921年からの歴史を持つ軽井沢高原教会では、2004年から、光あふれる森でクリスマスを祝うイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」を開催している。今年のテーマは「prism(プリズム)」で、「このイベントがプリズムのように、訪れる人たちの心や未来が輝くきっかけになってほしい」という願いが込められているのだとか。今年は新たに、テーマを象徴する「プリズムツリー」が登場。さらに、30分に一度、森の明かりが点灯する「プリズムアワー」の実施も。幻想的でいて心温まる、教会ならではのイベントに訪れてみてはいかが?イベントは抽選予約制なので、公式サイトからの申し込みをお忘れなく。また、前日開放の先着予約枠もあり、こちらは開催日の前日15時に公式サイトから先着で予約ができる。■軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス開催期間:2024/12/1(日)〜25(水)開催時間:19:30〜21:30申し込み方法:公式サイトから申し込み。受付期間は、2024年11月1日13:00〜11月19日23:59まで※抽選予約制(前日開放の先着予約枠あり)※前日開放の先着予約枠は、該当日の前日15:00に公式サイトから先着で予約ができます。詳細は公式サイトを参照してくださいプリズムツリー多彩な色に変化する、プリズムを飾った美しいツリー12月25日から数えて4週間前の日曜日から12月24日までをアドベントといい、イエス・キリストの生誕を待ち望む大切な期間に。このアドベントと12月25日には、軽井沢高原教会の森が、あふれるほどの光に包まれる。森一面にはランタンキャンドルの灯りが広がり、教会の前には華やかなクリスマスツリーが。夜空を仰げばきらめく星々まで鑑賞でき、心満たされる体験がかないそう。そんな光で満ちあふれる森には、今年のテーマを象徴する「プリズムツリー」が登場。高さ約4mの大きなツリーには、透明な立体であるプリズムがいくつも飾られている。それらが光を浴びれば、ピンクや水色などさまざまな色となって輝き、その美しさにときめいてしまいそう。人の心をプリズムに、世界にあふるたくさんのきっかけを光に例えたツリーを眺れば、自然とポジティブな気持ちになれるはず。森が無数の光に包み込まれる、幻想的なひとときを「プリズムツリー」と同じく、今年新たに楽しめるのが「プリズムアワー」。30分に一度、森はランタンキャンドルの灯りだけを残し照明が消えるので、まずは静けさの中で、星空を眺め“星降る森”を感じてみて。そうしていると、森の中で「プリズムツリー」がキラキラと輝き始める…。輝きはだんだんと増していき、森全体が光で包まれる幻想的な空間に。■プリズムアワー開催日程:期間中毎日開催時間:19:55、20:25、20:55、21:25(4回)毎年好評!ランタンを持って、星降る森を散策しよう光あふれる星降る森の中を、ランタンを手に持ちお散歩できる「ランタン散策」も。夜空に輝く星を眺めたり、ゆらめくキャンドルの灯りに癒されたり、都会では体験できない毎年人気のコンテンツを楽しんで。■ランタン散策開催日程:期間中毎日開催時間:19:30〜21:30ゴスペルを聞いて、歌って、自分自身を輝かせよう教会の森にある「あずまや」では、ゴスペルのライブ「Harmony of prism」を開催。今年のテーマ「プリズム」にあわせ、「ここに集まった人たちに明るく輝いてもらいたい」という願いが。ゴスペルは「VOJA(The Voices of Japan)」による3曲が予定され、その中の「This Little Light of Mine」は、集った人たちと一緒に歌う1曲となっている。また、月〜土曜(24日、25日を除く)には、教会内にて、ハープやバイオリンなどの日替わり生演奏も。時間は決まっていないそうなので、演奏を聴くことができたらラッキーかも!■Harmony of prism開催日程:期間中の日曜、24日、25日時間:19:35〜、20:05〜(各回15分)場所:あずまや(屋外)牧師の講話と賛美歌を聞く、クリスマスの礼拝を期間中の日曜日には、教会内で「クリスマス礼拝」が行われる。今年のテーマ「プリズム」にちなんだ牧師の講話と賛美歌で、心穏やかにクリスマスをお祝いする。初めてでも気軽に参加できるのも魅力的。■クリスマス礼拝開催日程:期間中の日曜日、24日、25日開催時間:20:40〜(20分)場所:軽井沢高原教会内定員:80名(予約枠20:30の中から抽選)※24日は公式サイトでライブ配信を行う